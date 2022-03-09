Диетолог объяснила, как правильно соблюдать Великий пост

По словам медика, в условиях современной промышленности каждый может составить сбалансированный постный рацион по белкам, жирам и углеводам.

«Основная опасность состоит в том, что человеку предлагаются углеводистые продукты. Если человек будет в больших количествах употреблять макароны, сладкие сухофрукты и другую подобную пищу, это может привести к нарушениям углеводного обмена и набору лишнего веса. Необходимо, чтобы рацион постящегося был грамотно спланирован и продуман», - отмечает Русакова.

Нужно учитывать и индивидуальные особенности организма. Людям с ограничениями по здоровью строгий пост может навредить.

«Вероятно, для этой категории верующих будут более полезны другие ограничения - например, в развлечениях и так далее», - говорит специалист.

Альтернатива привычным продуктам

Сегодня можно найти много альтернативных растительных источников белка, которые могут обеспечить организм аминокислотами. Не будет страдать мышечная масса и обмен веществ. Этим занимаются и диетологи. Кроме того, в магазинах продаются функциональные продукты, разработанные специально для постящихся. Постное меню часто предлагают в кафе и ресторанах.

«Помимо постящихся есть много веганов и вегетарианцев. Продукты для данной аудитории подходят и тем, кто держит пост», - утверждает Русакова.

Безопасный выход из поста

Чрезмерная уверенность в своих силах может серьезно навредить организму при выходе из поста.

«Если человек постится, и у него серьезные ограничения в питании, то желудочно-кишечный тракт и вся пищеварительная система работают в несколько ином режиме. Не вырабатываются ферменты для переваривания животной пищи», - предупреждает диетолог.

Когда пост заканчивается, некоторые делают ошибку, разом возобновляя потребление продуктов, «забытых» на время поста. Это грозит острыми заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы, организм рискует попросту не справится с нагрузками. Многие начинают употреблять алкогольные напитки без адекватной дозировки, и тоже наносят себе вред.

«Из поста нужно выходить правильно и плавно, переходя на привычную еду небольшими порциями», - советует Русакова.