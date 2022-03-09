С 7 марта на телеканале TVN начался третий сезон авторский программы Вадима Анцупова «Идеальная свадьба». Как следует из названия, программа "Идеальная свадьба" посвящена праздничной и свадебной индустрии Эстонии. В каждой из двенадцати программ будет затрагиваться один из актуальных аспектов, будь то выбор букета невесты, планирование свадебной фотосессии или подбор необходимых аксессуаров и платья невесты.
Уж замуж невтерпеж: в Эстонии появилась передача о свадьбах
Уж замуж невтерпеж: в Эстонии появилась передача о свадьбах
В гостях у Вадима Анцупова побывают лучшие специалисты нашей страны. Они не только расскажут о своей работе и тех услугах, которые предлагают, но и поделятся ценными советами. Зрители узнают о трендах наступающего свадебного сезона и тех ошибках, которые подчас совершают молодые пары.
Поскольку Вадим - сам ведущий свадеб с большим опытом, то в каждой программе будет делаться упор именно на практические моменты организации праздников.
Программа «Идеальная свадьба» будет выходить на телеканале TVN в эфир по понедельникам, средам и пятницам в прайм-тайм в 21.00, и повторяться утром на следующий день в 9.30. Так же выпуски «Идеальной свадьбы» будут публиковаться в группе «Таллиннцы» на Facebook.
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