Уж замуж невтерпеж: в Эстонии появилась передача о свадьбах

В гостях у Вадима Анцупова побывают лучшие специалисты нашей страны. Они не только расскажут о своей работе и тех услугах, которые предлагают, но и поделятся ценными советами. Зрители узнают о трендах наступающего свадебного сезона и тех ошибках, которые подчас совершают молодые пары.

Поскольку Вадим - сам ведущий свадеб с большим опытом, то в каждой программе будет делаться упор именно на практические моменты организации праздников.