Любители бананов нередко сталкиваются с неприятностью, когда фрукт в считанные часы может потерять вкусовые качества. Эта проблема не нова и заключается в неправильном хранении и выбором при покупке, пишет Wday.ru.
Почему нельзя хранить бананы гроздью
Первое, на что следует обратить внимание – это внешний вид бананов. Если вы планируете обеспечить сохранность фрукта на пару-тройку дней, выбирайте бананы с зеленым хвостиком. А желтые и пятнистые фрукты обходите стороной, они пригодны для скорого потребления и хранится не будут.
Для того чтобы надолго обеспечить свежесть бананов, хранить их следует в прохладном месте. К примеру, идеальными станут кухонные шкафы. Если вы купили фрукт целыми гроздями, то хозяйки советуют хранить их подвешенными, предварительно обернув хвостики фольгой или пищевой пленкой.
Как вы заметили, бананы довольно быстро желтеют и теряют первоначальный вид. Причина тому проста: бананы содержат этилен – органическое соединение, которое под влиянием кислорода распадается на множество микроэлементов. Сам процесс распада и служит причиной желтизны, а после и черноты фрукта.
Для того чтобы избежать этого, следует придерживаться ряда несложных правил. Во-первых, после покупки бананов, освободите их из полиэтиленового пакета, ведь парниковый эффект лишь усугубит ситуацию. Второе: избегайте хранения бананов с другими фруктами, особенно с яблоками, так как они тоже содержат этилен. И последнее: каждый банан следует хранить отдельно друг от друга, предварительно завернув плодоножку в фольгу или пищевую пленку. И, кстати, помимо прохлады, бананы любят и темноту, поэтому удостоверьтесь, что на фрукт не попадает солнечный свет.
Кроме того, обратите внимание, хранить бананы в холодильнике не следует. Из-за чрезмерно низкой температуры, фрукт почернеет гораздо быстрее. Однако, несмотря на цвет кожуры, сама мякоть может сохраниться приятной на вкус несколько дней. Для этого придерживайтесь следующего: при хранении их в холодильнике, помещайте фрукт на дверцу или специальный отсек для хранения фруктов и овощей, предварительно обернув каждый банан в бумагу. Кроме того, многие хозяйки советуют хранить фрукт в нарезанном виде в специальной емкости. Однако не забудьте перед хранением сбрызнуть мякоть лимонным соком.