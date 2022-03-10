Почему нельзя хранить бананы гроздью

Первое, на что следует обратить внимание – это внешний вид бананов. Если вы планируете обеспечить сохранность фрукта на пару-тройку дней, выбирайте бананы с зеленым хвостиком. А желтые и пятнистые фрукты обходите стороной, они пригодны для скорого потребления и хранится не будут.

Для того чтобы надолго обеспечить свежесть бананов, хранить их следует в прохладном месте. К примеру, идеальными станут кухонные шкафы. Если вы купили фрукт целыми гроздями, то хозяйки советуют хранить их подвешенными, предварительно обернув хвостики фольгой или пищевой пленкой.

Как вы заметили, бананы довольно быстро желтеют и теряют первоначальный вид. Причина тому проста: бананы содержат этилен – органическое соединение, которое под влиянием кислорода распадается на множество микроэлементов. Сам процесс распада и служит причиной желтизны, а после и черноты фрукта.

Для того чтобы избежать этого, следует придерживаться ряда несложных правил. Во-первых, после покупки бананов, освободите их из полиэтиленового пакета, ведь парниковый эффект лишь усугубит ситуацию. Второе: избегайте хранения бананов с другими фруктами, особенно с яблоками, так как они тоже содержат этилен. И последнее: каждый банан следует хранить отдельно друг от друга, предварительно завернув плодоножку в фольгу или пищевую пленку. И, кстати, помимо прохлады, бананы любят и темноту, поэтому удостоверьтесь, что на фрукт не попадает солнечный свет.