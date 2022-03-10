Диета Татьяны Булановой: два раза в день и не позже шести

Завтрак

На завтрак певица предпочитает кисломолочные продукты с большим содержанием кальция и белка, например, обезжиренный творог или йогурт. Разбавляет свой завтрак Татьяна с помощью свежих вкусных фруктов: киви, мандарины, грейпфруты, ананасы, словом все те, что помогают поддерживать идеальный баланс веса.

Обед

Обед — это главный прием пищи, он обязательно должен быть плотным, но при этом ни в коем случае не жирным. Так, например, обед Татьяны состоит из куриного мяса или рыбы на пару, разнообразных салатов или просто тушеных овощей. При покупке продуктов Татьяна советует всегда обращать внимание на количество указанных калорий.

Из напитков Татьяна предпочитает зеленый чай без сахара или минеральную воду без газа. Что касается вина, то певица может позволить себе бокал или два только по очень торжественному поводу.

Релаксация вместо ужина