Жесткие диеты не нужны: эксперт раскрыл секрет быстрого и легкого похудения

В стремлении быстро похудеть люди порой выбирают экстремальные диеты или вовсе голодают, однако для успеха нужно нечто другое, уверена ведущий диетолог Индии Руджута Дивекар. По ее мнению, еда всегда должна быть питательной, и секрет результативного сброса веса заключается в правильных пропорциях и манере приема пищи.

Жесткие ограничения, бесспорно, эффективны. Организм начинает питаться собственными ресурсами, тратит на это много энергии, и лишний вес уходит. Однако стоит только прервать диету, и килограммы возвращаются практически моментально, а с ними еще несколько сверх. Кроме того, истощенное тело начинает давать сбои — сначала появляются постоянная усталость и слабость, позже, при регулярных подобных испытаниях, могут развиться серьезные заболевания.

Руджута Дивекар рекомендует свой проверенный подход. В первую очередь он заключается во внимательности к тому, что и сколько вы едите в течение дня. Пища должна быть, как упоминалось выше, питательной, сбалансированной и разнообразной, а порция — небольшой. Сделать ее таковой поможет правильный способ пережевывания: обедать нужно не спеша, тщательно разжевывая каждый кусочек и только потом отправляя в рот следующий, пишет Womanel.com. Это поможет исключить переедание и поспособствует усвоению полезных веществ, содержащихся в продуктах.