Вопреки распространённому мнению вечерний приём пищи не мешает похудению. Многие считают, что «тяжёлый» ужин мешает похудению, способствует набору веса и в целом вреден для организма: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – отдай врагу. Но действительно ли стоит пренебрегать этим приёмом пищи? Разбираемся вместе с доктором Алексеем Ковальковым.
Белковый ужин для красивой фигуры: зачем он нужен и что в него включить
Что произойдёт с вашим телом, если есть на ночь каждый день Зачем ночью белок? Вопреки распространённому мнению белковый ужин необходим для тех, кто мечтает о подтянутой фигуре.
Зачем ночью белок?
Дело в том, что именно ночью организм включает функции роста, развития и обновления. Именно ночью растут заветные мышцы. А эти процессы требуют строительного материала – белка.
С 23:00 до 00:00 происходит выработка соматотропного гормона – активного жиросжигателя. За это время он способен избавиться от 150-200 г жировой ткани. Но если в промежуток между 21:00 и 22:00 в кровь попадает инсулин, соматотропный гормон выделяться не будет, а значит, не будет и жиросжигания. Поэтому стоит обратить внимание на продукты с высоким инсулинемическим индексом и исключить их из вечернего приёма пищи. К ним относится, например, творог – он станет неправильным выбором, если хотите добиться спортивной фигуры. А качественный стейк с овощами, напротив, поспособствует ночному жиросжиганию. Идеальное сочетание для ужина – белок и клетчатка.
А что делать с углеводами?
Количество углеводов на ужин рекомендуется сократить. Совсем отказываться от них не стоит, но даже уменьшив потребление, можно увидеть результат. К тому же, если включить в рацион белок, насыщение будет происходить быстрее, поскольку белки усваиваются организмом дольше.
Правила красивой фигуры Для того, чтобы ужин стал полноценным здоровым зарядом, соблюдайте следующие правила:
- - Размер порции не должен превышать 400 г.
- - Оптимальная калорийность: около 300 ккал.
- - Последний приём пищи должен завершиться за два часа до сна.
Вариант белкового ужина на неделю:
Понедельник: варёное мясо говядины и салат из свежих помидоров.
Вторник: треска на пару и стручковая фасоль.
Среда: запечёная курица, кускус и овощной салат.
Четверг: лосось на гриле и булгур с овощами.
Пятница: котлета из индейки на пару и салат с фасолью.
Суббота: запечёная сёмга и бурый рис с овощами.
Воскресенье: варёная куриная грудка и фасоль в томатном соусе с овощами.
Обратная сторона медали
Тем не менее не стоит забывать, что избыток белка может привести к серьёзным проблемам с почками, печенью, поджелудочной железой. Поэтому злоупотреблять им ни в коем случае не стоит. А если вы решились на полноценную белковую диету, то прежде следует посетить врача и проконсультироваться.