Российский эксперт по риторике тела, тренер по позированию и походке Евгения Кулешова рассказала АиФ.ru, какие позы для фото уже «отжили свое» и стали совершенно немодными.
Эксперт назвала ТОП-8 немодных поз для фото
Например, поза, когда девушка ставит руку на бедро и немного сгибает ногу в колене давно вышли из моды, так лучше не фотографироваться.
Позы с претензией на грациозность тоже отжили свое. По словам эксперта, они могут быть использованы в определенной стилистике, но в современности даже в фотостудии и красивой одежде такая поза выглядит неуместно.
Фотографируясь, пора забыть и о модной когда-то позе «губы уточкой». Такой тренд стал смотреть наигранно и пошло, сейчас в моде естественность. Совсем другое дело — «поцелуй» в камеру. В сопровождении с жестом руки такая поза может выглядеть довольно натурально и гармонично.
Нелепо в нынешнее время смотрятся также фотографии, когда девушка ставит руки на бедра и выворачивает локти наружу. Кроме того, неактуальны и фото в прыжке. Однако специалист делает оговорку, что, если модели хочется подпрыгнуть для фото — она, конечно же, может это сделать.
Немодно для фотографии обнимать себя руками, растопыривать пальцы и закидывать голову назад. Прошла мода и на откинутые назад «взлетающие» волосы.