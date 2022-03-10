Эксперт назвала ТОП-8 немодных поз для фото

Например, поза, когда девушка ставит руку на бедро и немного сгибает ногу в колене давно вышли из моды, так лучше не фотографироваться.

Позы с претензией на грациозность тоже отжили свое. По словам эксперта, они могут быть использованы в определенной стилистике, но в современности даже в фотостудии и красивой одежде такая поза выглядит неуместно.

Фотографируясь, пора забыть и о модной когда-то позе «губы уточкой». Такой тренд стал смотреть наигранно и пошло, сейчас в моде естественность. Совсем другое дело — «поцелуй» в камеру. В сопровождении с жестом руки такая поза может выглядеть довольно натурально и гармонично.

Не стоит на фотографии и «обниматься с деревом». «На мой взгляд, обнимать тонкую березку уместно и даже романтично вне зависимости от моды, когда вы делаете фотосессию в стиле этакой Аленушки из всеми известной русской сказки. Но объятия с массивным деревом без какой-либо идеи — странная затея», — говорит эксперт. Устарели также фото с ягодами или цветами.

Нелепо в нынешнее время смотрятся также фотографии, когда девушка ставит руки на бедра и выворачивает локти наружу. Кроме того, неактуальны и фото в прыжке. Однако специалист делает оговорку, что, если модели хочется подпрыгнуть для фото — она, конечно же, может это сделать.