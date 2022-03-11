Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 марта

Получится приблизиться к гармонии с семьей и зарядиться энергией радости.

Женщина-Овен

Ситуация на работе или в личной жизни может вызвать бурную негативную реакцию, но эти чувства временны, поэтому не нужно что-то менять под их влиянием. Астрологи советуют Овнам себя в руки — так у них получится принять верное решение. События этой недели будут прямым отражением прошлых поступков, а также мыслей и чувств. Если женщины-Овны будут настроены агрессивно, то жизнь отплатит им той же монетой. Первостепенное значение имеет сильное биополе. Сейчас нужно как можно скорее избавиться от вещей, которые крадут энергетику.

Женщина-Телец

Оптимизм этих женщин и их позитивное мышление не останутся незамеченными: добро вернется к представительницам этого Знака сторицей почти сразу. Доброта и отзывчивость помогут не только в привлечении удачи, но и в привлечении мужчин. Сильному полу понравится проявление великодушия со стороны прекрасных Тельцов. Советы о том, как женить на себе мужчин разных знаков, помогут оптимизировать процесс флирта и знакомства, перевод отношений на новый уровень. Женщины этого знака сейчас на пике возможностей.

Женщина-Близнецы

Прекрасным Близнецам удастся запрограммировать себя на удачу. Звезды им в этом помогут, причем почти сразу. На этой неделе не будет ни одного плохого дня, но это не значит, что можно расслабляться. Успех будет сопутствовать только активным Близнецам, имеющим цель. Не исключено, что появится чувство, будто они заблудились и не знают, как быть дальше. Это лишь иллюзии, не имеющие под собой никакой серьезной основы. Согласно гороскопу, женщины-Близнецы должны идти своим путем, невзирая на преграды.

Женщина-Рак

Женщинам этого знака Зодиака важно научиться слышать самих себя. Интуиция будет очень мощной и полезной в период с 14 по 20 марта. Раков ожидают приятные дни, но несмотря на это, все равно астрологи советуют продумать запасной план: что делать, если неожиданно изменятся условия, и события примут непредсказуемый оборот. На этой неделе стоит быть особенно внимательными в сферах, где может ждать подвох. Большая удача ждет прекрасных Раков, которые на работе много общаются с людьми и работают с цифрами. Нужно избегать спешки.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака на этой неделе удастся найти свое истинное предназначение. Жизнь этих представительниц прекрасного пола изменится в лучшую сторону, но важно помнить, что Вселенная не будет решать все за них. Она просто даст им сил и уверенности в себе. На этой неделе в делах могут возникнуть ситуации, которые поставят их в тупик, но Львы смогут найти выход. Представительницы этого знака рискуют не заметить что-то важное. Чтобы избежать неприятностей, астрологи советуют этим женщинам спокойно воспринимать перемены.

Женщина-Дева