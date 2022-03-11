Врачи призывают отказаться от сомнительных экспериментов с питанием. Все манипуляции лучше проводить под контролем специалистов.
Диетологи рассказали о смертельных последствиях дефицита белка
Дефицит животного белка в организме грозит развитием серьезных патологий и снижением защитных функций. В результате повышается риск смерти даже от привычных ОРВИ и гриппа. С таким заявлением выступили российский диетолог и нутрициолог Наталья Круглова и диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.
Эксперты заметили, что мода на здоровое питание не всегда про истинное здоровье. Например, вегетарианцы склонны исключать из рациона богатое микро- и макроэлементами мясо, а веганы не едят даже яйца и не пьют молоко. Подобные эксперименты губительно сказываются на общем состоянии организма, хоть это и принято отрицать.
«Если животного белка мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным. Так как растительный белок неполноценен, фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже», — цитирует Щетинину URA.RU.
Круглова, в свою очередь, рассказала о правильном соотношении полезных веществ в рационе. Оказывается, по нормам, полноценное питание предусматриваем 50% белка животного и 50% растительного происхождения. Последний в больших количествах содержится, к примеру, в бобовых культурах. Если человек в силу тех или иных обстоятельств не готов употреблять необходимые для здоровья продукты, значит, витамины, содержащиеся в них, следует принимать в виде медпрепаратов дополнительно.