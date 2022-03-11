Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков рассказал РИА Новости, что косметические процедуры после коронавируса следует отложить, передает Lenta.ru.
Назван период прекращения косметических процедур после COVID-19
Чудаков рекомендовал переболевшим COVID-19 отложить поход к косметологу минимум на месяц. По его словам, ботокс, лазерная косметология, татуаж, массаж, солярий воздействуют на микроциркуляцию крови, поэтому следует подождать и сделать анализы накануне.
«Необходимо проконтролировать состояние свертываемости крови — сделать развернутый анализ на гемостаз, а также проверить тромбообразование — D-димер. Если они выше нормы, процедуры проводить нельзя», — объяснил врач.
Он предупредил, что ботокс и лазерные процедуры на лице могут спровоцировать тромбоз головного мозга. При воздействии на ноги (массаже или солярии) рекомендуется также сделать УЗИ сосудов. «Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома», — заявил Чудаков.
Ранее сообщалось, что инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет.