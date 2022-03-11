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Стресс с побочным эффектом: почему опасен корвалол и валерьянка?

Limon.ee
Стресс с побочным эффектом: почему опасен корвалол и валерьянка?
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Успокаивающие травы. Валериан. Фото иллюстративное.
Успокаивающие травы. Валериан. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Лечение при проявлении симптомов стресса должно быть незамедлительным, однако использовать для этого популярные корвалол и валерьянку опасно, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.

«Использовать корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены», — рассказала Капнинская. По ее словам, «в легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий».

Капнинская добавила, что «неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу». «Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам», — предостерегает врач.

«Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом», — рассказала специалист, пишет «РИА Новости».

Чай. Иллюстративное фото
Чай. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Она отметила, что «при гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень», так как они поднимают артериальное давление. «Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец – это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны: их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха тоже не рекомендуется беременным, кормящим и детям до 2 лет», — рассказала Капнинская.

Но все же «есть чаи, не опасные для организма». «Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай – из ягод шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач», — заключила специалист.

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