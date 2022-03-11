Лечение при проявлении симптомов стресса должно быть незамедлительным, однако использовать для этого популярные корвалол и валерьянку опасно, рассказала врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.
Стресс с побочным эффектом: почему опасен корвалол и валерьянка?
«Использовать корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены», — рассказала Капнинская. По ее словам, «в легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий».
Капнинская добавила, что «неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу». «Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведет к запорам», — предостерегает врач.
«Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические вещества и требуют либо ограничения в приеме, либо полный отказ от него. Особенно стоит быть осторожными людям, страдающим аллергиями, поллинозом», — рассказала специалист, пишет «РИА Новости».
Она отметила, что «при гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень», так как они поднимают артериальное давление. «Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец – это сильно повышает тонус матки. Малышам до года эти травы также противопоказаны: их активные вещества влияют на развитие нервной системы. Мать-и-мачеха тоже не рекомендуется беременным, кормящим и детям до 2 лет», — рассказала Капнинская.
Но все же «есть чаи, не опасные для организма». «Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай – из ягод шиповника. Он приятен на вкус и в нем много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач», — заключила специалист.