Как правильно избавляться от ненужных вещей - 9 простых советов

Одно из самых популярных правил при проведении ревизии — оставлять только ту одежду, которая приносит радость. Оно довольно размытое, поэтому мы решили облегчить вам задачу. Чтобы начать новый сезон с действительно разобранным шкафом, даем девять нехитрых советов, которые научат вас отказываться от ненужного и определять с первого взгляда, каким вещам пора отправиться на переработку, пишет vogue.ru.

Избавляемся от бесповоротно поврежденной или неносимой обуви

Помните те самые босоножки на шпильке из массмаркета, в которых вы можете ходить только по квартире? Или когда-то любимые кеды, которые вы «убили» на музыкальном фестивале так, что никакой сервис не поможет? Смело и без каких-либо сожалений соберите все самые неудобные и «уставшие» туфли, сапоги и ботинки и сложите их в мешок.

Выкидываем джинсы и брюки, которые вам сильно малы или велики

Помните серию «Секс в большом городе», когда похудевшая после родов Миранда наконец-то влезает в «те самые» узкие джинсы? Так вот, мы предлагаем вам сделать свою жизнь проще и избавиться от всех брюк и джинсов, которые не просто малы вам на пару размеров, но и служат молчаливым укором. То же самое предлагаем проделать с вещами, которые вам сильно велики или успели протереться.

Отправляем на свалку истории спортивную форму, которую никогда не наденем

Если вы из числа серийных скупщиков спортивных легинсов, бра Nike и кроссовок для бега, советуем трезво оценить всю свою коллекцию одежды для тренировок и выкинуть то, что вам точно уже не пригодится. Как определить эти предметы гардероба в общей массе? Выбирайте форму, если ей больше трех лет и она потеряла товарный вид, а также то, что уже не подходит по размеру.

Прощаемся с трендами, которые точно больше не войдут в моду

Да-да, мы вам постоянно твердим о том, что буквально все тренды прошлого имеют свойство возвращаться. При этом глупо отрицать, что у каждой из нас в шкафу «похоронена» одежда, которая совершенно точно больше не увидит свет. Все вещи, в которых вам на сегодняшний день некомфортно, должны отправиться на переработку.

Признаемся себе, что не будем перешивать, чинить и подрезать

В нашем бешеном ритме жизни нет времени чаще всего не то что отправиться подшивать любимые брюки и чинить свитер — даже за продуктами сходить некогда. Поэтому мы предлагаем вам трезво оценить всю свою одежду. Если у вас на вешалках в течение многих лет хранятся старые или вообще неношеные вещи, которые вы точно не кинетесь приводить в порядок в обозримом будущем, не проще ли отдать их тем, кто больше нуждается?