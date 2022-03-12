Весна — отличное время избавиться от всего лишнего в гардеробе. И тут начинается самое трудное — как расстаться со старыми вещами, с которыми нас связывают воспоминания о веселых вечеринках, лучших свиданиях и путешествиях?
Как правильно избавляться от ненужных вещей - 9 простых советов
Одно из самых популярных правил при проведении ревизии — оставлять только ту одежду, которая приносит радость. Оно довольно размытое, поэтому мы решили облегчить вам задачу. Чтобы начать новый сезон с действительно разобранным шкафом, даем девять нехитрых советов, которые научат вас отказываться от ненужного и определять с первого взгляда, каким вещам пора отправиться на переработку, пишет vogue.ru.
Избавляемся от бесповоротно поврежденной или неносимой обуви
Помните те самые босоножки на шпильке из массмаркета, в которых вы можете ходить только по квартире? Или когда-то любимые кеды, которые вы «убили» на музыкальном фестивале так, что никакой сервис не поможет? Смело и без каких-либо сожалений соберите все самые неудобные и «уставшие» туфли, сапоги и ботинки и сложите их в мешок.
Выкидываем джинсы и брюки, которые вам сильно малы или велики
Помните серию «Секс в большом городе», когда похудевшая после родов Миранда наконец-то влезает в «те самые» узкие джинсы? Так вот, мы предлагаем вам сделать свою жизнь проще и избавиться от всех брюк и джинсов, которые не просто малы вам на пару размеров, но и служат молчаливым укором. То же самое предлагаем проделать с вещами, которые вам сильно велики или успели протереться.
Отправляем на свалку истории спортивную форму, которую никогда не наденем
Если вы из числа серийных скупщиков спортивных легинсов, бра Nike и кроссовок для бега, советуем трезво оценить всю свою коллекцию одежды для тренировок и выкинуть то, что вам точно уже не пригодится. Как определить эти предметы гардероба в общей массе? Выбирайте форму, если ей больше трех лет и она потеряла товарный вид, а также то, что уже не подходит по размеру.
Прощаемся с трендами, которые точно больше не войдут в моду
Да-да, мы вам постоянно твердим о том, что буквально все тренды прошлого имеют свойство возвращаться. При этом глупо отрицать, что у каждой из нас в шкафу «похоронена» одежда, которая совершенно точно больше не увидит свет. Все вещи, в которых вам на сегодняшний день некомфортно, должны отправиться на переработку.
Признаемся себе, что не будем перешивать, чинить и подрезать
В нашем бешеном ритме жизни нет времени чаще всего не то что отправиться подшивать любимые брюки и чинить свитер — даже за продуктами сходить некогда. Поэтому мы предлагаем вам трезво оценить всю свою одежду. Если у вас на вешалках в течение многих лет хранятся старые или вообще неношеные вещи, которые вы точно не кинетесь приводить в порядок в обозримом будущем, не проще ли отдать их тем, кто больше нуждается?
Выбрасываем вещи с невыводимыми пятнами и другими неисправимыми повреждениями
Даже у редактора Vogue Россия бывали в жизни такие эпизоды, когда собака сгрызла любимый свитер Acne Studios из мохера, а рука не поднималась его выкинуть еще год. Но делать это непременно надо. Джинсы, у которых давно вышла из строя молния, рубашка с пятнами от дезодоранта, футболка в мелких дырочках — попрощайтесь с модными «динозаврами».
Сдаем обратно новые вещи, которые вам не подошли
Заказали джинсы, которые малы? Или неподходящего размера блузку? Не стоит тешить себя мыслями о том, что неудачные покупки простимулируют вас на похудение или в перспективе сойдут за неплохой подарок для мамы или сестры. Пока есть время, сдавайте обратно одежду, которая вам не подошла.
Прощаемся со слишком короткими платьями и юбками
Носить мини — это классно, не будем спорить. Но при этом не стоит хранить в закромах ультракороткие юбки и платья, которые граничат с пошлостью. Чувствуете себя некомфортно вне пределов квартиры и опасаетесь любого сильного порыва ветра? Тогда точно пора попрощаться с вещами.
Отдаем обратно забытые вещи бывших партнеров и друзей
Хватит копить футболки бывших бойфрендов, свитшоты подружек, оставшиеся после ночевки, и другие вещи, которые вам не принадлежат. Они не только засоряют вашу квартиру, но и мешают трезво оценить свой гардероб. Настоятельно рекомендуем отдать их обратно, ну или методично уничтожить после сеанса с психологом, если вам пришлось пережить болезненное расставание.