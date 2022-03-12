Шпаргалка для родителей, что должны уметь на кухне дети от 2 до 15 лет

Родители, пожалуйста, ставьте перед сыном или дочкой такие задачи, которые маленький человек способен решить. Да, ему нужно будет постараться, приложить силы и порой проявить характер, но решить. Каждый шаг даёт ребёнку ценнейший инструмент – опыт, помогающий развитию эмпатии и самоуважения. Ему в помощь – общие семейные дела, праздники, и, конечно же, обязанности. Пусть они будут посильные, но закономерные. Если сегодня у ребёнка родители просят что-то сделать по дому, взяв это за привычку, а завтра забывают о договорённости, меняя своё мнение, ребёнок может воспринимать ваши слова несерьёзными, а действия лишёнными логики. Это не самый лучший вариант развития отношений между родителями и детьми, пишет gastronom.ru.

Не забывайте о лозунге почти всех детей: «я – сам», который появляется у многих уже в 3 года. Пользуйтесь этим, говорите с ребёнком о его нуждах и желаниях, разбирайте ошибки, не угнетая и не унижая – идите по пути взаимоуважения и доброжелательного разговора со своими детьми. Конечно, я говорю сейчас не только о ребёнке на кухне, но именно там слаженная работа со взрослыми приводит к замечательным результатам.

Дети 2-4 лет: раскладывание продуктов по мискам и их перемешивание

Привлечение малышей для посильного участия в приготовлении еды помогает им развить жизненные навыки и снизить привередливость в еде. Этот возраст особенно важен для развития пищевых предпочтений и обретения автономии. Детвора, например, может раскладывать овощи или фрукты по мискам, выбирая их из большого количества других, или перемешивать уже нарезанные ингредиенты салата в миске, используя столовую ложку.

Выбирайте для малышей задания, которые способствуют мелкой моторике, а также помогают детям использовать своё осязание, обоняние и вкус для знакомства со многими продуктами, безопасными для них.

Например, если попросить ребёнка в возрасте от 2 до 3 лет насыпать заранее отмеренную муку в миску для дальнейшего приготовления теста, малыш сможет потрогать муку, увидеть, как она падает в миску, и сформировать представление об этом продукте на зрительно, а тактильно.

Ближе к 4 годам ребёнок уже может при помощи деревянной или силиконовой лопатки перемешать жидкое тесто для блинов или фруктовый салат. Только старшим родственникам нужно придерживать миску или салатник, чтобы посуда не перевернулась. Конечно, жалко будет потраченных продуктов и времени на уборку, но если ребёнок расстроится и разочаруется в своих действиях – это будет хуже. Мальчикам и девочкам в таком возрасте важно почувствовать себя полезными, так они ясно видят, что их работа приводит к результату – готовому вкусному блюду.

Дети 4-7 лет: помощь в сервировке стола и уборке посуды