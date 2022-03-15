Вон из шкафа: вещи, которые дешевят любой образ

Когда дело касается внешнего вида, мелочей не существует: в образе важна каждая деталь, пишет «Лиза». Некоторые вещи могут полностью испортить впечатление. Имей это в виду, составляя подбирая аутфит. Российский дизайнер Юлия Логвинова — об одежде, перед которой нужно захлопнуть дверцы шкафа.

Ткани низкого качества

Не стоит экономить за счет качества материала — дешевая синтетика выглядит ужасно и служит недолго. Подобные ткани часто используют для пошива спортивной одежды. Если ты являешься фанаткой стиля спорт-шик, выбирай комплекты из максимально натуральных тканей. Вещь с небольшим содержанием искусственных волокон будет держать форму, обеспечит комфорт.

Не делай спортивные топы частью повседневного образа — их дешевизну выдает не только ткань, но и обработка краев. Слишком тонкий трикотаж, который буквально просвечивается насквозь, испортит любой стильный образ и никогда не будет смотреться дорого. Обрати внимание на высокое содержание акрила: одежда из этой ткани покроется катышками уже после 2-3 стирок.

Отдавай предпочтение смешанным материалам из натуральных волокон с небольшим добавлением синтетики — они выглядят лучше и служат дольше.

Устаревшие фасоны

Список антитрендов давно пополнили бесформенные плащи, джинсы скинни с сильными потертостями, плотно облегающие вещи. На смену им пришли: удлиненный тренч с четким силуэтом, джинсы с высокой посадкой, свободные рубашки прямого кроя.

Мода на стороне практичности и минимализма. Отдавай предпочтение простым, лаконичным моделям. Платье футляр с V-образным вырезом, рукавами-фонариками, кружевом или рюшами сделает твой образ старомодным и нелепым. Обрати внимание на элегантные модели из легких летящих тканей. Платья с запахом универсальны: они прекрасно сочетаются и с каблуками, и с кроссовками.

Следы длительной носки у сумки

Женщины не расстаются с любимой сумочкой практически никогда. Этот аксессуар должен выглядеть презентабельно — обрати особое внимание на состояние ручки.

Потрескавшаяся ручка полностью испортит впечатление, сделает образ неряшливым и сведет на нет все твои усилия.

Если тебе жаль расставаться со старой сумкой, найди оригинальный способ исправить ситуацию. Например, ручку можно обвязать красивым платком. Кстати, сейчас существует много специализированных мастерских, где любимой кожаной вещи смогут подарить вторую жизнь, отреставрировав ее.

Грязная обувь и мятая одежда

Если ты хочешь выглядеть стильно, всегда следи за чистотой обуви и опрятностью одежды. Помни, что обувь для многих является показателем статуса. Выбирай качественные изделия, правильно храни, протирай после каждого использования.

Не допускай выхода в свет в мятой одежде. Вполне прощаются небольшие заломы, образованные в процессе носки, а вот отсутствие глажки моментально бросается в глаза.

Сочетание вещей и украшений в разных стилях

Подбирая украшения к одежде, придерживайся выбранного стиля. Эксперименты всегда уместны, но, перебарщивая, можно добиться обратного эффекта. Сочетая ретро-сумочку с юбкой-бохо, джемпером в морском стиле и жокейскими сапогами, ты рискуешь выглядеть смешной и нелепой.