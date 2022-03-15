Как есть сладкое, чтобы не навредить зубам: четыре правила от стоматолога

Сахар VS зубы

Когда ты употребляешь в пищу сахар и продукты с большим его содержанием, бактерии, которые входят в состав мягкого зубного налета, питаются производными сахара, пишет «Лиза». При этом происходит выделение кислоты, которая наносит разрушительный вред зубной эмали. Кислота образуется тогда, когда бактерия размножается. А пища для их размножения — это как раз сахар. Такой замкнутый порочный круг происходит каждый день. Чем больше и чаще ты будешь употреблять такие продукты и пить напитки с сахаром, тем больше и дольше будет воздействие кислоты на эмаль зубов. Длительное воздействие разрушает зуб не только снаружи, но и внутри. Процесс протекает скрытно и глубоко.

Самый большой вред мы наносим своим зубам, когда в перерывах едим сладости и не чистим зубы после этого. Такой подход нарушает гигиену полости рта (несвоевременная и нерегулярная чистка зубов, недостаточный уход за зубами, отсутствие межзубной нити, игнорирование ополаскивателя для полости рта) приводит к образованию на эмали мягкого зубного налета. Он достаточно прочно связывается с поверхностью зуба и является прекрасной средой для размножения различных бактерий. Они наслаиваются друг на друга, в последующем образуя твердые отложения на зубах, колонии бактерий в этих отложениях становятся все больше и больше с каждым днем.

Такая картина приводит постепенно к развитию кариеса, а это своего рода «гниение» зубов. Вслед за кариесом, развивается пульпит, а дальше периодонтит. И болезнетворные бактерии начинают развиваться уже в костной ткани за пределами зубов, а точнее, на верхушках корней.

Как снизить вред сахара для зубов

Запретить или резко ограничить присутствие сахара в пище невозможно, так как он является сравнительно недорогим, недефицитным и вкусным продуктом. Отказать себе в удовольствии крайне сложно и практически невозможно, везде в современной пищевой промышленности так или иначе добавлен сахар. Но ты можешь контролировать его потребление. А где-то даже полностью исключать.

Также мерой противодействия негативному влиянию сахара на зубы является ограничение времени его пребывания в полости рта и ускорению его выведения. Для того, чтобы процесс гниения происходил очень медленно или вообще не происходил, существуют определенные правила употребления углеводов:

не есть сладкое в качестве последнего блюда при приеме пищи;

не есть сладкое между основными приемами пищи;

не есть сладкое на ночь

А если пункты выше были нарушены, то следует почистить зубы, пожевать не содержащую сахар жевательную резинку, использовать зубную нить, ополаскиватель либо съесть очищающий полость рта продукт, например, твердое яблоко, морковь, репу.

Если ежедневно следовать всем пунктам, то ты снижаешь риск возникновения кариеса и защищаешь свои зубы от гниения до самой старости. Но если регулярно игнорировать эти правила, то кариозный процесс будет распространяться и усиливаться ежегодно. В современном мире тенденция на быстрое разрушение зубов все больше прослеживается уже с малых лет. Отсутствие должных навыков гигиены и несбалансированность рациона, пагубно влияют на зубы в любом возрасте. А также страдает пищеварение.

Основой сохранения здоровой и красивой улыбки является безоговорочное соблюдение четвертого пункта! Обязательная гигиена полости рта после приема сладкой пищи или напитков. Очищение всех поверхностей зубов: щечной, язычной, окклюзионной и межзубные промежутки. Бо́льшая часть зубов чистится зубной пастой и щеткой, выметающими движениями под углом 45° по 3-5 движений на зуб. Далее — вычищение зубной нитью контактных поверхностей, используя аккуратные движения вперед-назад и помещая нить под десну, извлекая крупные кусочки пищи. Завершающим этапом чистки зубов является очищение слизистой оболочки гигиеническим ополаскивателем для полости рта.