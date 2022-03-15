Сексолог Евгений Кульгавчук дал простые советы по возвращению близости в паре молодых родителей, которые имеют решающее для семьи с детьми значение, пишет Пятый канал.
Как пробудить взаимное влечение в паре после рождения ребенка
После родов природа словно переключает женщину на более важные миссии. Сохранение жизни и уход за малышом становятся приоритетными задачами. Кроме этого, у женщин часто наблюдается как физическое, так и психическое истощение. Тревога за малыша плюс бессонные ночи порождают физиологическую дезактуализацию сексуального влечения, говорит президент «Профессионального объединения врачей сексологов» и врач-сексолог Евгений Кульгавчук.
Не стоит забывать и про гормональные механизмы переключения женщины с миссии зачатия на миссию сохранения потомства. Кормление грудью тесно связано с повышенной выработкой гормона пролактина, который в свою очередь снижает либидо. Природа таким образом помогает людям заботиться о своих детях.
Послеродовый период — время сплоченности. Огромное значение имеет, осознанная ли это беременность, как супруг воспринимает это событие. Если как сильный отец семейства, он будет помогать в этот трудный период супруге и точно так же уставать. И, соответственно, половое влечение супруга будет стремиться вслед за женским вниз. Жена же быстрее выйдет из этого состояния и сможет полноценно восстановиться и пойдет вверх. И тогда они обязательно вновь встретятся и затем уже поднимутся вместе,
— пояснил эксперт.
Как отметил Кульгавчук, при возобновлении половой жизни важно относиться к супруге особенно бережно. Ведь это не продолжение пути, а в чем-то его начало, но в новом ключе.
Как заранее подготовиться к послеродовому периоду?
Готовить к послеродовому периоду, как ни странно, в первую очередь нужно мужчину. Важно, чтобы он не превратился во второго или третьего ребенка, капризно требующего внимания. В таком поведении причина огромного количества семейных трагедий. Казалось бы, есть материальное благополучие, появился малыш, но в результате неверных установок и нарастающих обид, обвинений, брак дает трещину.
Нередко это заканчивается разводом. Но если захотеть, можно помочь друг другу пройти этот сложный период. Поэтому важно быть готовым к этим испытаниям заранее. Супруг должен быть сильным. Женщине стоит по-максимуму привлекать его к помощи, уметь просить о ней. Важно постоянно говорить о светлом будущем, убеждаясь, что позже будет лучше и легче. При любой возможности привлекайте к уходу за малышом — сначала под вашим контролем — бабушек или нянь.
Важно уметь вовремя иногда переключаться, пусть на 15 минут, но полностью на супруга. Например, можно вместе отдохнуть, когда та же бабушка гуляет с ребенком. Важно помнить о том, что роль матери лишь добавляется, а не меняется с роли любовницы. Еще одна ошибка — вместо того, чтобы приводить себя в порядок, женщина начинает испытывать чувство вины за то, что она не может дать того, чего от нее ожидают и даже порой требуют,
— объясняет доктор.
Такие негативные моменты способствуют снижению самооценки женщины и усугублению послеродовой депрессии. А если мужчина еще и приходит поздно с работы, да с новым запахом женских духов, в отношениях появляются тревога, недоверие, обиды, разочарование. Конечно, все это не способствует возобновлению страсти.
Почему важно сохранить правильное восприятие мужчины?
Когда мужчина капризничает или шантажирует свою женщину, пытается манипулировать ее вниманием, он падает в ее глазах с пьедестала. Ревность к маленькому ребенку превращает взрослых дядь в маленьких мальчиков. А если женщина перестает уважать своего мужчину, у нее снижается и так почти отсутствующее половое влечение.
В первые месяцы после пополнения в семье мужчине надо показать себя человеком, на которого можно положиться. И тогда его избранница быстрее сможет вернуться к роли нежной, игривой, трогательной и страстной любовницы. Для сексуальной реабилитации важно готовить благодатную почву.
Я рекомендую парам выравнивать энергетический потенциал роли родителей. Считаю, что после родов такая психотерапевтическая программа нужна всем, кто заботится о своем будущем. Важно не терять физический контакт. Например, регулярный массаж поясницы, ступней или головы в конце дня позволяет сохранять интимность, чувство команды,
— добавил врач.
По словам Кульгавчука, каждой паре необходимо учиться почаще выключать смартфон, компьютер или телевизор и обращать внимание друг на друга. Мужчинам эксперт советует периодически отправлять жену в ванну с заранее приготовленной пеной и свечами, с выключенным верхним светом и расслабляющей музыкой.
Папа должен ухаживать за ребенком наравне с мамой
Если ребенок не спит и капризничает, пусть папа возьмет его на руки и даст жене хотя бы получасовой «отпуск». Так женщина научится отключаться от дитя и переключаться на себя, доверять партнеру. Спустя годы она будет вспоминать о таких моментах с теплой благодарностью. Многие мужчины о них даже не задумываются, а стоит, ведь это лишь укрепляет чувства.
Полная сексуальная реабилитация наступает через три года. Но если после шести месяцев нет отчетливой положительной динамики — я рекомендую консультацию врача-сексолога,
— заключил доктор.
Подводя итог, можно сказать, что к родительству важно готовиться заранее, а временное снижение сексуальности нужно рассматривать как плановое и естественное. Необходимо вместе, рука об руку проходить этап реабилитации, постепенно восстанавливая сексуальные отношения, помогая друг другу, а также следить, чтобы в общении было больше заботы и созидания, чем потребительских запросов.