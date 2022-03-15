Как пробудить взаимное влечение в паре после рождения ребенка

После родов природа словно переключает женщину на более важные миссии. Сохранение жизни и уход за малышом становятся приоритетными задачами. Кроме этого, у женщин часто наблюдается как физическое, так и психическое истощение. Тревога за малыша плюс бессонные ночи порождают физиологическую дезактуализацию сексуального влечения, говорит президент «Профессионального объединения врачей сексологов» и врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Не стоит забывать и про гормональные механизмы переключения женщины с миссии зачатия на миссию сохранения потомства. Кормление грудью тесно связано с повышенной выработкой гормона пролактина, который в свою очередь снижает либидо. Природа таким образом помогает людям заботиться о своих детях.

Послеродовый период — время сплоченности. Огромное значение имеет, осознанная ли это беременность, как супруг воспринимает это событие. Если как сильный отец семейства, он будет помогать в этот трудный период супруге и точно так же уставать. И, соответственно, половое влечение супруга будет стремиться вслед за женским вниз. Жена же быстрее выйдет из этого состояния и сможет полноценно восстановиться и пойдет вверх. И тогда они обязательно вновь встретятся и затем уже поднимутся вместе,

— пояснил эксперт.

Как отметил Кульгавчук, при возобновлении половой жизни важно относиться к супруге особенно бережно. Ведь это не продолжение пути, а в чем-то его начало, но в новом ключе.

Как заранее подготовиться к послеродовому периоду?

Готовить к послеродовому периоду, как ни странно, в первую очередь нужно мужчину. Важно, чтобы он не превратился во второго или третьего ребенка, капризно требующего внимания. В таком поведении причина огромного количества семейных трагедий. Казалось бы, есть материальное благополучие, появился малыш, но в результате неверных установок и нарастающих обид, обвинений, брак дает трещину.

Нередко это заканчивается разводом. Но если захотеть, можно помочь друг другу пройти этот сложный период. Поэтому важно быть готовым к этим испытаниям заранее. Супруг должен быть сильным. Женщине стоит по-максимуму привлекать его к помощи, уметь просить о ней. Важно постоянно говорить о светлом будущем, убеждаясь, что позже будет лучше и легче. При любой возможности привлекайте к уходу за малышом — сначала под вашим контролем — бабушек или нянь.

Важно уметь вовремя иногда переключаться, пусть на 15 минут, но полностью на супруга. Например, можно вместе отдохнуть, когда та же бабушка гуляет с ребенком. Важно помнить о том, что роль матери лишь добавляется, а не меняется с роли любовницы. Еще одна ошибка — вместо того, чтобы приводить себя в порядок, женщина начинает испытывать чувство вины за то, что она не может дать того, чего от нее ожидают и даже порой требуют,

— объясняет доктор.