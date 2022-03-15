Почему нужно есть соленые огурцы, и где еще искать витамины весной

Забудьте про авитаминоз!

Словом «авитаминоз» особенно часто пугают именно в межсезонье. Но авторы популярных статей путают разные медицинские понятия: в наше время авитаминоз – явление редкое. Это заболевание, при котором в организм не поступают незаменимые микронутриенты или они очень плохо усваиваются. Более массовое явление – гиповитаминоз, то есть недостаток одного или целого ряда нужных элементов, что может вызвать синдром хронической усталости, повышенную раздражительность, ослабление памяти, нарушение сна и сопротивляемость организма к инфекциям. И симптомы гиповитаминоза действительно чаще всего проявляются в зимне-весенний период, когда количество витаминов в продуктах, которые мы едим, снижается. На это же время приходится и снижение запаса в организме витамина D, выработка которого напрямую зависит от количества солнечных лучей.

Только сделав специальный анализ, вы поймете, какой у вас метаболизм витаминов и минералов и на какие элементы следует обращать особое внимание, составляя свой рацион.

Где прячутся витамины, которые сейчас нужны всем?

Витамин D

«Солнечный» витамин современная медицина признала одним из самых важных: он не только укрепляет костную ткань, но и обладает гормоноподобным действием и способствует защите организма от инфекций. За всю свою практику я ни разу не встречала среди пациентов, живущих в средней полосе России, нормального уровня витамина D даже в летний период.

Печень трески сейчас – бесспорный лидер по содержанию витамина D. Всего одна столовая ложка продукта в день позволит поддерживать его нормальный уровень в организме. Кроме того, в печени трески содержится немалое количество витаминов А и К, а также незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

Куриные желтки – лидеры по содержанию витаминов и микроэлементов, особенно витамина D и А тоже. Современная медицина уже давно сняла с яиц обвинение в том, что они – источник «плохого» холестерина, и не ограничивает их потребление.

Витамин Е

Потребность в нем возрастает при повышенных физических нагрузках, проблемах с сердцем и сосудами.

Ищите пополнения запасов витамина Е в печени трески и говяжьей печени, разнообразных растительных маслах, семечках и орехах – они еще богаты и магнием. А в грецком орехе – полный набор витаминов и минералов: жирорастворимые витамины А и Е, водорастворимые В и С; минералы кальций, магний, железо, фосфор и много йода, необходимого для правильной работы щитовидной ­железы.

Витамин С

Мощный антиоксидант, повышающий сопротивляемость организма к респираторным инфекциям. Количество этого витамина быстрее всего снижается в овощах, фруктах и зелени при их хранении и консервации.