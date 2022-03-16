Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели анализ большого объёма данных крупного репрезентативного опроса населения США. Установлено, что электронные сигареты увеличивают риск развития преддиабета.
Выявлена связь между электронными сигаретами и преддиабетом
Итоги этого исследования публикует American Journal of Preventive Medicine, они дают науке дополнительные важные данные о влиянии электронных сигарет на здоровье. И эта информация поможет сформировать более правильное отношение к очень популярным среди молодёжи гаджетам. К сожалению, электронными сигаретами сейчас пользуются молодые люди, которые никогда раньше не курили, хотя эти устройства изначально были предназначены для помощи курильщикам в отказе от своей вредной привычки.
«Наше исследование продемонстрировало четкую связь развития преддиабета с использованием электронных сигарет, — говорит ведущий исследователь Шайям Бисвал. — Поскольку их распространённость постоянно увеличивается, как и количество диагностированных случаев преддиабета, мы можем с уверенностью говорить о том, что электронные сигареты представляют почти такой же риск, как и традиционные табачные изделия в отношении именно диабета. Это важно для понимания и помощи уязвимым пациентам».
У курильщиков обычных сигарет вероятность развития диабета второго типа приблизительно на 30-40% выше, чем у некурящих. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инсультов и болезни периферических сосудов. Электронные сигареты рекламируются как средства снижения рисков курения, но их использование приводило приблизительно к такому же увеличению вероятности преддиабета, как и при обычных сигаретах, что показало исследование, пишет sobesednik.ru.