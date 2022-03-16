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Выявлена связь между электронными сигаретами и преддиабетом

Limon.ee
Выявлена связь между электронными сигаретами и преддиабетом
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Электронная сигарета
Электронная сигарета Фото: Shutterstock

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели анализ большого объёма данных крупного репрезентативного опроса населения США. Установлено, что электронные сигареты увеличивают риск развития преддиабета.

Итоги этого исследования публикует American Journal of Preventive Medicine, они дают науке дополнительные важные данные о влиянии электронных сигарет на здоровье. И эта информация поможет сформировать более правильное отношение к очень популярным среди молодёжи гаджетам. К сожалению, электронными сигаретами сейчас пользуются молодые люди, которые никогда раньше не курили, хотя эти устройства изначально были предназначены для помощи курильщикам в отказе от своей вредной привычки.

«Наше исследование продемонстрировало четкую связь развития преддиабета с использованием электронных сигарет, — говорит ведущий исследователь Шайям Бисвал. — Поскольку их распространённость постоянно увеличивается, как и количество диагностированных случаев преддиабета, мы можем с уверенностью говорить о том, что электронные сигареты представляют почти такой же риск, как и традиционные табачные изделия в отношении именно диабета. Это важно для понимания и помощи уязвимым пациентам».

У курильщиков обычных сигарет вероятность развития диабета второго типа приблизительно на 30-40% выше, чем у некурящих. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инсультов и болезни периферических сосудов. Электронные сигареты рекламируются как средства снижения рисков курения, но их использование приводило приблизительно к такому же увеличению вероятности преддиабета, как и при обычных сигаретах, что показало исследование, пишет sobesednik.ru.

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