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Почему все повально начали отказываться от тканевых масок для лица

Krasotka.ee
Почему все повально начали отказываться от тканевых масок для лица
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Маски для лица
Маски для лица Фото: Shutterstock

В последнее время спрос на тканевые маски для ухода за кожей стал заметно ниже, и на это есть сразу несколько причин. Разбираемся, в чем тут дело!

Некоторое время назад тканевые маски были на пике популярности, и мы прекрасно понимаем почему. Чаще всего они недорого стоят, но дают отличный экспресс-эффект. Увлажнение, снятие раздражения и отечности с лица — и чего эти палочки-выручалочки только не умеют!

А еще с тканевыми масками для лица очень удобно использовать массажеры с микротоками, потому что они — почти идеальные проводники. Казалось бы, от этих бьюти-помощников одни сплошные плюсы. Только вот недавно тканевые маски стали стремительно терять свои позиции — так в чем же дело?

В составе бюджетных тканевых масок довольно много силикона. Однако не стоит сразу же демонизировать этот ингредиент. Главное – понимать, что в больших количествах он может вызвать раздражение и закупорку пор, особенно у обладателей проблемной кожи, пишет cosmo.ru.

Согласно данным последних исследований, при создании таких масок используются консерванты метилпарабен и феноксиэтанол. Что это значит, если говорить обычным языком? Опасность заключается в том, что если ты держишь маску на лице дольше заявленных на упаковке 20–25 минут, то возникает реальный риск обострения дерматита или возникновения аллергии. Причем по истечении этого срока риск увеличивается аж в два раза!

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