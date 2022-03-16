Почему все повально начали отказываться от тканевых масок для лица

Некоторое время назад тканевые маски были на пике популярности, и мы прекрасно понимаем почему. Чаще всего они недорого стоят, но дают отличный экспресс-эффект. Увлажнение, снятие раздражения и отечности с лица — и чего эти палочки-выручалочки только не умеют!

А еще с тканевыми масками для лица очень удобно использовать массажеры с микротоками, потому что они — почти идеальные проводники. Казалось бы, от этих бьюти-помощников одни сплошные плюсы. Только вот недавно тканевые маски стали стремительно терять свои позиции — так в чем же дело?

В составе бюджетных тканевых масок довольно много силикона. Однако не стоит сразу же демонизировать этот ингредиент. Главное – понимать, что в больших количествах он может вызвать раздражение и закупорку пор, особенно у обладателей проблемной кожи, пишет cosmo.ru.