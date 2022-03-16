Что такое диета по типу фигуры и как на ней похудеть?

Разный тип телосложения (и разные способы, которыми тело накапливает и удерживает жир) сказывается на том, как распределяются запасы жира на теле, а так же на том, какими способами от него лучше избавляться. Рассказываем, как эффективнее всего стоит худеть обладательницам самых распространенных типов фигуры.

Яблоко

Если ваш тип фигуры - "яблоко", вам стоит особенно внимательно относиться к здоровью сердца и сосудов.

У людей этого типа телосложения лишний жир обычно скапливается в области туловища, плечи обычно шире, чем бедра, а руки и ноги почти не накапливают жир. Это самый опасный тип телосложения для здоровья: ведь жир, откладывающийся на животе, «обнимает» внутренние органы, нарушая их работу. Если вы «яблоко», вам стоит уделять больше внимания здоровью сердечно-сосудистой системы, заниматься спортом и контролировать уровень сахара в крови.

Что можно есть тем, у кого тип фигуры «яблоко»

Самые здоровые продукты для вас – те, в которых много полезных ненасыщенных жиров. Если вы хотите похудеть или просто заботитесь о здоровье, старайтесь, чтобы основой вашего рациона были продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров и жирных кислот Омега-3: рыба жирных сортов, орехи, семена, авокадо, растительные масла и так далее.

От чего стоит отказаться при типе телосложения «яблоко»

Самый вредные продукты для «яблочников» — углеводы, особенно простые. Разумеется, полностью отказаться от продуктов, их содержащих невозможно (да и не нужно), но следите за тем, чтобы их доля в рационе не превышала 40%. И, конечно же, отдавайте предпочтение продуктам со сложными углеводами. Также стоит отказаться от сладких напитков, в том числе соков – в них нет клетчатки, регулирующей сахар в крови, зато очень много фруктозы, обеспечивающей мгновенный всплеск инсулина.

Груша

Если ваш тип "груша", у вас понижен риск диабета.

Узкие плечи, талия, но не очень выраженная, и пышные бедра – это признаки типа телосложения «груша». Если это ваш случай, то у нас хорошая новость: согласно исследованию 2014 года, жир, который «оседает» на бедрах, не только безопасен, но даже полезен для здоровья. У людей с типом телосложения «груша» ниже риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но если вы все же хотите сбросить немного лишнего веса, вам стоит придерживаться следующих правил.

Что можно есть тем, у кого тип фигуры «груша»?

Нежирные белки, листовая зелень и полезные жиры – вот три «кита», на которых стоит основывать свой рацион. Салаты из свежих овощей с оливковым маслом, а также белое мясо курицы или постная говядина – вот лучший вариант обеда.

От чего стоит отказаться людям с типом телосложения «груша»?

Главная опасность для вас – это сахар. Это не значит, что вам придется навсегда забыть о десертах – кусочек любимого торта или плитка темного шоколада время от времени даже полезны. Но важно избегать продуктов, в которых содержится скрытый сахар. Ваше главное правило – отказ от любых продуктов, в которых содержится больше 3 граммов добавленного сахара.

Песочные часы

У женщин с типом фигуры "песочные часы" обычно выше уровень эстрогена, специфического женского гормона

Один из самых популярных типов фигуры: ярко выраженная талия и примерно равные по ширине плечи и бедра. При этом типе фигуры лишний вес распределяется почти равномерно и незаметно, но если его становится слишком много, это может быть опасно для здоровья. Рассказываем, что делать, чтобы максимально легко от него избавиться.

Что стоит есть тем, у кого тип фигуры «песочные часы»?

Овощи – вот ваши лучшие друзья. При типе телосложения «песочные часы» лишний вес набирается в основном за счет перекусов. Чтобы поддерживать красивую фигуру, старайтесь в каждый прием пищи есть овощи – они не только полезны, но и отлично насыщают, утоляя быстрый голод и сохраняя фигуру.

От чего стоит отказаться женщинам с типом телосложения «песочные часы»?