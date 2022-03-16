Приемы в макияже, которые делают из вас простушку

Юлия Зубарева, независимый визажист: «Первое и самое главное — никогда не наносите темные румяна под скулы. Во‑первых, никто не поверит в то, что этот коричневый румянец — натуральный, а во-вторых, слишком явная граница между румянами и естественным тоном вашей кожи делает черты лица резкими и грубыми.

Второй прием, который давно устарел — четкий контур губ, отличающийся по тону от оттенка помады или блеска. Если вы хотите, чтобы помада не растекалась, а блеск держался дольше, лучше выбирайте карандаш, максимально соответствующий по цвету помаде или блеску. Губы «в рамке» — прошлый век.

Третий весьма безвкусный и «дешевый» прием — очевидно накрашенные брови. Неважно, перестарались вы с карандашом, тенями, гелем или сделали слишком агрессивный татуаж бровей: так или иначе, это выглядит пошло.

Четвертый признак неумелого и вульгарного макияжа лица — неподходящий по оттенку тональный крем. Его задача — выровнять тон кожи, а не сделать смуглую девушку Белоснежкой, а обладательницу светлой кожи — загорелой. Тем более что в 99% случаев вас выдаст шея и декольте, которые вы не станете тонировать из страха испачкать одежду.

Пятая ошибка в макияже глаз — нанесение перламутровых теней под бровь. Когда-то этот прием использовали на подиумах, чтобы подчеркнуть глаза моделей, но в обычной жизни это выглядит странно, нарочито и чрезмерно, во-первых, и нисколько не увеличивает глаза, во-вторых».

Ника Кисляк, независимый визажист: «Эти приемы давно устарели, но женщины почему-то продолжают их повторять с завидной регулярностью. На сегодняшний день в тенденциях очень легкий светящийся натуральный макияж, и если вы хотите выглядеть актуально, то не нужно делать мейкап слишком ярким, тяжелым и агрессивным.

Забудьте раз и навсегда о перламутровых оттенках теней — голубые, зеленые, бирюзовые, серебряные, такими же бывают и чудесные подводки, которые мгновенно превращают юное прекрасное лицо в женщину с богатым жизненным опытом.

Перламутровые помады розово-бордовой гаммы очень простят лицо, да и перламутр на губах в принципе.

К тем же врагам макияжа можно отнести плотные тональные средства с абсолютно матовым эффектом и оттенком на пару тонов темнее, чем ваше лицо. Сейчас тон лучше выбирать с эффектом свечения, сияния кожи, которые создают здоровый ухоженный вид вашего лица и выглядят совершенно натурально.

Румяна — это то, что создает здоровый цвет лица, а не рисует линии непонятного назначения от уха до рта.