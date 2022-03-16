Ср, 16.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Krasotka
Otsing

Белла Хадид призналась, что сделала ринопластику в 14 лет

Limon.ee
Белла Хадид призналась, что сделала ринопластику в 14 лет
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Белла Хадид.
Белла Хадид. Фото: LAURENT VU/JP PARIENTE/SIPA/LAURENT VU/JP PARIENTE/SIPA

Белла Хадид призналась, что в подростковом возрасте легла под нож пластического хирурга. В интервью Vogue модель рассказала, что сделала ринопластику в 14 лет, и теперь она жалеет об этом, пишет Супер.

Хотела бы я сохранить нос своих предков,

— говорит звезда палестинского происхождения.

Другое вмешательство во внешность она отрицает: никаких филлеров и нитей. За эффект «лисьих глазок» она благодарит обычный тейп для лица.

Ключевые слова
Наверх