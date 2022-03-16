Белла Хадид призналась, что в подростковом возрасте легла под нож пластического хирурга. В интервью Vogue модель рассказала, что сделала ринопластику в 14 лет, и теперь она жалеет об этом, пишет Супер.
Белла Хадид призналась, что сделала ринопластику в 14 лет
Белла Хадид призналась, что сделала ринопластику в 14 лет
Хотела бы я сохранить нос своих предков,
— говорит звезда палестинского происхождения.
Другое вмешательство во внешность она отрицает: никаких филлеров и нитей. За эффект «лисьих глазок» она благодарит обычный тейп для лица.
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