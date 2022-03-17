Существует ли идеальная диета для похудения живота и боков: раскладываем информацию по полочкам

В попытках добиться идеальной фигуры девушки готовы испробовать на себе все существующие диеты. Если ты когда-то пробовала сидеть на какой-то из них, знаешь, что вес зачастую уходит не в тех местах, которых бы хотелось. Например, живот и бока продолжают оставаться проблемной зоной, в то время когда остальные части тела выглядят уже подтянутыми, пишет «Лиза».

Феномен даже получил полуофициальное название «жировые ловушки» — так называют места, в которых даже при активных и целенаправленных физических упражнениях остается прослойка лишних сантиметров. Обычно они «сдаются» последними — только когда вес сильно падает и приближается к критической отметке, угрожающей здоровью. При этом жир там тоже «тратится», но далеко не так охотно, как в других местах. В чем же причина, откуда берется жир на животе и какую роль играет питание?

Сперва разбираемся с гормонами

Итак, необходимо понять, каким именно образом организм использует накопленный нашим телом жир, по какому принципу он откладывается в упомянутых «регионах» и какую роль тут играют гормоны.

Известно, что среди всех питательных компонентов липиды представляют собой самую ценную и эффективную субстанцию. Связи между их составляющими, которые возникают на атомном уровне, при разрыве жировых молекул выделяют огромное количество энергии. Например, при полном усвоении одного грамма жира выделяется в 2 раза больше энергии, нежели при аналогичном процессе с углеводами (а уж тем более — белками). Наше тело использует жиры, чтобы изолировать нервные волокна таким же образом, как это устроено в привычной электропроводке. Наличие их изоляции дает нам возможность оперативно мыслить и двигаться.

Стоит ли верить марафонам по похудению (если не им, то кому тогда?)

При этом большое число важнейших гормонов имеет жировое происхождение. Да что там говорить — жировые молекулы настолько интегрировались в структуру тела, что даже входят в состав мембран наших клеток. Именно все эти факторы являются основной причиной того, что наш организм как бы «охраняет» накопленный жирок, не дает ему свободно расщепляться. А если мы вдруг начинаем резко голодать (что в процессе эволюции исторически происходило многократно), абсолютно все запасы становятся крайне необходимыми — теперь они работают на «увеличение» шансов на выживание.

Однако та же эволюция для различных условий подготовила разные гормоны. В частности, если мы планируем испытывать нагрузки (драка за еду, спасение жизни), включается гормон адреналин. Когда мы давно не ели и уровень сахара существенно падает — глюкагон. А если все это вместе, да еще и на фоне перенесенной тяжелой физической или психоэмоциональной нагрузки — место кортизолу. Во время сна задействован гормон роста соматотропин.