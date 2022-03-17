Почему тебе стоит полюбить овсянку и что еще нужно делать, чтобы придать телу желаемые очертания.
Существует ли идеальная диета для похудения живота и боков: раскладываем информацию по полочкам
В попытках добиться идеальной фигуры девушки готовы испробовать на себе все существующие диеты. Если ты когда-то пробовала сидеть на какой-то из них, знаешь, что вес зачастую уходит не в тех местах, которых бы хотелось. Например, живот и бока продолжают оставаться проблемной зоной, в то время когда остальные части тела выглядят уже подтянутыми, пишет «Лиза».
Феномен даже получил полуофициальное название «жировые ловушки» — так называют места, в которых даже при активных и целенаправленных физических упражнениях остается прослойка лишних сантиметров. Обычно они «сдаются» последними — только когда вес сильно падает и приближается к критической отметке, угрожающей здоровью. При этом жир там тоже «тратится», но далеко не так охотно, как в других местах. В чем же причина, откуда берется жир на животе и какую роль играет питание?
Сперва разбираемся с гормонами
Итак, необходимо понять, каким именно образом организм использует накопленный нашим телом жир, по какому принципу он откладывается в упомянутых «регионах» и какую роль тут играют гормоны.
Известно, что среди всех питательных компонентов липиды представляют собой самую ценную и эффективную субстанцию. Связи между их составляющими, которые возникают на атомном уровне, при разрыве жировых молекул выделяют огромное количество энергии. Например, при полном усвоении одного грамма жира выделяется в 2 раза больше энергии, нежели при аналогичном процессе с углеводами (а уж тем более — белками). Наше тело использует жиры, чтобы изолировать нервные волокна таким же образом, как это устроено в привычной электропроводке. Наличие их изоляции дает нам возможность оперативно мыслить и двигаться.
Стоит ли верить марафонам по похудению (если не им, то кому тогда?)
При этом большое число важнейших гормонов имеет жировое происхождение. Да что там говорить — жировые молекулы настолько интегрировались в структуру тела, что даже входят в состав мембран наших клеток. Именно все эти факторы являются основной причиной того, что наш организм как бы «охраняет» накопленный жирок, не дает ему свободно расщепляться. А если мы вдруг начинаем резко голодать (что в процессе эволюции исторически происходило многократно), абсолютно все запасы становятся крайне необходимыми — теперь они работают на «увеличение» шансов на выживание.
Однако та же эволюция для различных условий подготовила разные гормоны. В частности, если мы планируем испытывать нагрузки (драка за еду, спасение жизни), включается гормон адреналин. Когда мы давно не ели и уровень сахара существенно падает — глюкагон. А если все это вместе, да еще и на фоне перенесенной тяжелой физической или психоэмоциональной нагрузки — место кортизолу. Во время сна задействован гормон роста соматотропин.
Как бы то ни было, все они обладают способностью отдавать команду на расщепление (“уничтожение”) жиров. Для этого даже придумали термин: «липолитическая способность». При этом, невзирая на то что гормоны, обладающие липолитическими способностями, могут свободно перемещаться по всему организму, жир в разных местах все равно будет уходить неравномерно. Так происходит из-за того, что ткани тела развиты по-разному — отличаются их кровоснабжение и количество капилляров, соответственно, и клетки имеют очень различную активность.
Получается, что избавиться от жира в конкретном месте целенаправленно не получится?
Жировая ткань в тех местах, где сама эволюция посчитала ее абсолютно уместной для хранения жира (у женщин — бедра, ягодицы, живот), логичным образом будет накапливать его активнее чем где-либо еще, а расставаться — заметно «нехотя». Там же, где организму хранить и носить жир не очень удобно, запасаться жира будет меньше, а расщепляться он будет быстрее.
Так существует ли оно, питание для плоского живота женщин? Прежде чем узнать, давайте для начала выделим ряд общих советов и рекомендаций, строгое придерживание которых позволит облегчить столь непростую задачу.
Как приблизить живот и бока к идеалу: 5 простых советов
1. Укрепляй мышцы живота
Мышцы живота нередко называют «основой жизненных сил» человека. Это отчасти правда, ведь развитый брюшной пресс существенно улучшает качество жизни в любом возрасте, а тем более если бальзаковский неумолимо остается за кормой. Также мышцы пресса являются своего рода «мостом» для передачи импульса между верхними и нижними конечностями — а мы уже знаем, насколько это важно нашим жиросжигательным гормонам.
2. Подтягивай кожу
Это важная задача при сжигании жира. Кожа на проблемном участке и без того бывает неидеальной, а если она стремительно лишится своего жирового «наполнителя», то обвиснет складками.
3. Питайся по расписанию
Найди время в сутках, в течение которого можно съедать все, что захочется. Разумеется, оно должно быть одним и тем же. Это самый простой способ «устаканить» свой метаболизм.
4. Избегай «монодиет»
Неважно, планируешь ли ты сидеть на овощах, крупах или клетчатке — в любом случае это колоссальный шок для всего организма. Однозначно, питание просто обязано быть сбалансированным — по крайней мере, если желание избавиться от жира на боках и животе (и вообще лишнего веса) настоящее, а не продиктовано порывом испробовать трендовые псевдодиеты.
5. Помни: завтрак — основа рациона
Никогда не выбрасывай его из ежедневного меню. Утром ты можешь, скажем так, оторваться и съесть что-то свыше овсянки и цельнозернового сэндвича с куриной грудкой. В остальные приемы пищи следует употреблять только продукты с минимальным количеством углеводов — мясо, рыбу, сметану, яйца, сыр. Подходит любая «здоровая» еда. На ужин просто идеален творог. При этом количество съеденного можно особо не ограничивать (в разумных границах, само собой): следует руководствоваться остаточным чувством голода. В том смысле, что оно должно остаться и после еды.
А что насчет быстрых диет. Возможно ли добиться результатов уже за неделю?
Если питание для того, чтобы похудел живот, подобрано правильно, и не происходят регулярные «срывы», это абсолютно выполнимая задача. Медицинские работники ряда диетологических клиник, например, составили специальную диету для похудения живота и боков, меню которой остается неизменным всю неделю. В основе такого питания — овсянка.
Основные принципы диеты для избавления от проблемных зон
Основой диеты является мегаполезная овсянка, классический завтрак жителей Туманного Альбиона.
В течение каждого из трех основных приемов пищи за день необходимо съедать от 200 до 250 грамм овсяной каши, сваренной на воде.
Обязательным условием медики указывают запрет на использование любых приправ или добавок для вкуса (соль и сахар тоже в их числе, увы).
В качестве перекуса можно использовать все овощи и фрукты, кроме бананов и винограда.
Также необходимо снабжать организм достаточным объемом жидкости — желательно выпивать в день не менее 2 литров чистой воды. Если с водой уж совсем никак, сгодятся чаи, морсы, отвары, компоты и так далее (главное, несладкие).
Нужно следить, чтобы употребление любых напитков не совпадало по времени с приемами пищи. Правильно пить либо за полчаса до еды, либо через 1 час после.
Кефир вечером тоже станет отличным дополнением рациона.
Овсянка не лезет. Нужен план «Б»
Но что делать, если ты не можешь даже смотреть на овсянку без нервного тика? На этот случай советуем следующую диету, рассчитанную на три дня (ее можно повторять).
Завтраки поочередно состоят из зеленого чая/яблочного сока, грейпфрутов или яблок, а потом — зерновой каши. Гречневая или пшеничная станут прекрасным выбором.
Затем следует перекус. Для него заготовлены орехи (фундук, бразильские) в количестве несколько штук, овощной салат с морковным соком и запеченные яблоки.
На обед рекомендуют по очереди готовить бурый рис, гречку и запеченную рыбу. К ним в комплект — салаты, морковь, кислые фрукты.
Ужин должен состоять из рыбы с овощами, куриного филе с овощным рагу и кефира с бананом.
Какую бы ты не выбрала диету, важно помнить: главное ее постоянно придерживаться. Ну и в фастфуд не заглядывать. В таком случае упорные бока с животом очень скоро объявят о своей капитуляции.