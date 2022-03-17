Цены на средства женской гигиены на фоне ажиотажного спроса становятся четырехзначными, пишет Esquire.ru.
В российских магазинах пустеют полки с прокладками и тампонами
Сполок российских и, в частности, московских магазинов начали пропадать женские гигиенические прокладки и тампоны. Об этом сообщают «Ведомости» и Forbes.
В супермаркетах «Дикси» рассказали Forbes, что у них в наличии остались только урологические прокладки Seni и Teva и один вид ежедневных Discreet — все остальное раскуплено. «Ведомости» не нашли в «Сбермаркете» продукцию Always в сетях «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Магнит», «Лента», Globus и Fix Price.
Forbes пишет, что на маркетплейсах вроде Ozon прокладки продавались по цене почти 1000 рублей, а иногда и 3000 рублей за пачку. «Ведомости» также обнаружили существенное повышение цен на средства женской гигиены в аптеках. Опрошенные Forbes представители отрасли заявили, что ситуация связана с ажиотажным покупательским спросом на фоне девальвации рубля, проблем с логистикой, пересмотра цен ретейлерами и поставщиками. При этом товарные запасы у ретейлеров есть, а поставки идут.