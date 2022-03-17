В российских магазинах пустеют полки с прокладками и тампонами

Forbes пишет, что на маркетплейсах вроде Ozon прокладки продавались по цене почти 1000 рублей, а иногда и 3000 рублей за пачку. «Ведомости» также обнаружили существенное повышение цен на средства женской гигиены в аптеках. Опрошенные Forbes представители отрасли заявили, что ситуация связана с ажиотажным покупательским спросом на фоне девальвации рубля, проблем с логистикой, пересмотра цен ретейлерами и поставщиками. При этом товарные запасы у ретейлеров есть, а поставки идут.