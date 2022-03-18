12 сомнительных бьюти-средств, на которые мы сначала тратимся, а потом кусаем локти

Массаж сухой щеткой, или драйбрашинг, стал популярен не так давно, и многие считают его весьма эффективным средством в борьбе с несовершенствами кожи. Щетку используют для борьбы с «апельсиновой коркой», растяжками и для улучшения тургора кожи.

Основная проблема заключается в том, что неправильное выполнение процедуры может нанести больше вреда, чем пользы. Жесткая щетина и сильное давление травмируют кожу, оставляя микроссадины и растягивая ее. Поэтому новичкам следует выбирать щетки с мягкими ворсинками, постепенно увеличивая жесткость.

Антицеллюлитный скраб

«Апельсиновая корка», с которой постоянно борется прекрасная половина человечества, появляется из-за колебаний гормонального фона, генетической предрасположенности, возрастных изменений кожи и малоподвижного образа жизни. Никакой, даже самый дорогой скраб не поможет справиться с бугорками, так как не в его силах оказать воздействие на подкожный жировой слой, где и образуются неровности.

Все, на что способен скраб, — это придать коже гладкость и сделать ее бархатистой. Но для этого не нужно тратиться на магазинную косметику, так как ее можно изготовить дома из массы доступных ингредиентов.

Обертывания для похудения

Еще одна процедура, которая никоим образом не сможет повлиять на жировые отложения. Обертывание создает парниковый эффект на коже и заставляет ее потеть. С потерей жидкости могут немного сократиться объемы тела, но это недолговечный эффект.

Как только организм восстановит свои водные запасы, все потерянные сантиметры вернутся. Вещества, входящие в состав обертывания, могут улучшить состояние кожи и придать ей упругость, но вот на потерю лишних килограммов рассчитывать точно не стоит.

Бальзам для тела

Пожалуй, самый популярный продукт для ухода за телом — это лосьон или бальзам. У покупательниц то и дело возникают вопросы относительно эффективности и необходимости этого продукта. Существует мнение, что постоянное использование увлажняющих средств, включая лосьоны, может негативно сказаться на качестве кожи.

При необходимости подобные средства можно заменить обычными натуральными маслами — кокосовым или оливковым. Они отлично смягчают кожу, и в их составе точно не придется сомневаться.

Патчи

Гидрогелевые патчи для глаз завоевали большую популярность благодаря своей эффективности в борьбе с отечностью век и темными кругами. Но следует обратить внимание на то, что эти мини-маски рекомендуется использовать не чаще 2–3 раз в неделю.

Это связано с тем, что может произойти переувлажнение кожи и она начнет терять свои защитные свойства. Такая реакция может дать обратный косметический эффект, который приведет к сухости и появлению морщинок. Таким образом, можно сказать, что при слишком частом применении патчи вызывают старение нежной кожи в области глаз.

Спиралевидные резинки для волос

Несколько лет назад спиралевидные резинки для волос, напоминающие провода старых телефонов, взорвали рынок женских аксессуаров. Утверждалось, что спиралевидная форма препятствует спутыванию волос и придает им объем в прическе. Тем не менее многие обладательницы длинных волос стали находить у себя посеченные и ломкие локоны именно после использования «пружинок».

Объяснить это просто: жесткий силикон, из которого сделана резинка, попросту травмирует волосы, а закрученная форма еще больше запутывает тонкие кончики. Так что снять такую резинку с волос, не лишившись нескольких волосинок, довольно проблематично.

Спреи для прикорневого объема

Спреи для объема волос обещают воздушную фиксацию прямо у корней, которая будет сопровождать их обладательницу минимум 48 часов после одного «пшика». Но стоит обратить внимание, что многие средства для укладки содержат спирт и полимеры, которые могут навредить волосам и коже головы. Кроме того, переборщив с количеством средства, можно не только не добиться желаемого объема, но и создать эффект непромытых и грязных волос.

Бандаж для подтяжки овала лица

Еще один гаджет, популярный в социальных сетях, — это бандаж для подтяжки лица. По заверениям производителей, утягивающая маска способна избавить вас от второго подбородка и скульптурировать скулы.

Как показал опыт использования подобных масок, проявляющийся от натяжения кожи эффект не может быть долговременным. Хотя маска действительно способна на несколько часов визуально сделать линию подбородка более подтянутой, стоит понимать, что такой способ коррекции овала лица не спасет от гравитации и возрастной потери тонуса кожи.

Подушки против морщин

Сегодня магазинах нередко можно встретить специальные подушки, которые, как обещают производители, не дадут образовываться новым морщинам во время сна. Их задача — предотвратить деформацию кожи лица.

Но прежде чем побежать в магазин за этим чудом, мы рекомендуем почитать отзывы людей, которые уже приобрели себе такую подушку. Некоторые пользователи отмечают, что спать на ней неудобно, а постоянное недосыпание вряд ли будет способствовать красоте.

Средства для безынъекционного увеличения губ

Средств для безынъекционного увеличения губ придумано огромное множество: от вполне привычных блесков с разогревающим эффектом до причудливых изобретений китайской индустрии в виде вакуумного увеличителя (присоски).

И если блески хоть и не обладают длительным эффектом, но хотя бы могут создать визуальный объем, результат применения пластиковых «формочек» совсем того не стоит. Помимо прямого отсутствия пользы они могут травмировать губы, например после их использования могут появиться синяки.

Домашняя косметика

В некоторых случаях действительно намного проще сделать маску из огурца или кофейный скраб для тела, сэкономив при этом время, деньги и имея полную уверенность в натуральности продукта. Однако что касается изготовления сложносоставных кремов или декоративной косметики, лучше оставить это профессионалам.

Лабораторное изготовление косметики предполагает ее тестирование, чего не скажешь о домашних условиях. Несовместимость ингредиентов и неподходящий уровень РН могут стать причиной раздражения кожи, а из-за отсутствия консервантов в смеси могут размножиться бактерии.

Масло для волос

Масла способны придать волосам эластичность, гладкость и здоровый блеск. Трихологи не отрицают пользы натуральных масел для волос, но рекомендуют четко соблюдать правила их использования. К сожалению, не все следуют рекомендациям специалистов и допускают ошибки, которые могут нанести больше вреда, чем пользы.

Масла рекомендуется наносить только на сухие волосы за некоторое время до мытья головы. Не стоит злоупотреблять с количеством средства, так как его излишки будет трудно смыть с первого раза, а повторное использование шампуня может навредить коже и иссушить волосы.

А вам доводилось сталкиваться со средствами, которые должны были «прибавить красоты», но что-то пошло не так?