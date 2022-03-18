Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 марта

Впрочем, у вас есть выбор: следить за происходящим как сторонний наблюдатель или сыграть главную роль.

Женщина-Овен

Не исключено, что Овны прекрасного пола будут много уставать, поскольку им придется заниматься делами и одновременно много работать. Возможны некоторые неурядицы в рабочем процессе и в любви. Но в конце недели ситуация выправится и станет очень благоприятной. Лучшие мантры для релаксации помогут правильно отдыхать и не накапливать негативную энергию. Неделя также ознаменуется мистическими и неожиданными озарениями для прекрасных Овнов. Астрологи предостерегают Овнов от чрезмерной мнительности.

Женщина-Телец

Тельцам не стоит видеть во всем серость и гнетущие знаки. В противном случае, на смену подозрительности и унынию придет необоснованное раздражение. Так прекрасные Тельцы будут реагировать на соединение Меркурия и Нептуна в среду. Очень важно в ссорах сохранять нейтралитет, чтобы не прийти к серьезным конфликтам. Особая удача ожидает Тельцов, которые хотят соблазнить мужчину. Ранее астрологи рассказывали, как это сделать согласно его знаку Зодиака. В любви Тельцам будет везти чуть больше, чем в бизнесе и работе.

Женщина-Близнецы

Близнецам нужно сфокусировать свое внимание на уборке — избавиться от старых вещей, чтобы привлечь в свою жизнь нечто новое. Это поможет женщинам данного знака привлечь в свою жизнь больше счастья и удачи. Звезды вдохнут в Близнецов творческую энергию, так что возможны успехи на работе и в делах. Делая выбор между приевшейся рутиной и сложными, но интересными планами, лучше выбрать второе. При тщательном составлении планов сил хватит на все. Не стоит забывать об отдыхе и релаксации. Это очень важно.

Женщина-Рак

Благоприятная активность планет сделает представительниц этого Знака очень привлекательными для сильного пола. Это отличное время для любовных встреч, знакомств и флирта, перевода на новый уровень уже созданных отношений, а также для любовных признаний. При безуспешных знакомствах Ракам не стоит думать, что на них лежит венец безбрачия, ведь это судьба оберегать их от неправильного выбора. Нужный мужчина обязательно найдется. В это надо верить, особенно сейчас.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака астрологи настоятельно советуют сфокусироваться на финансовой сфере. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут работать меньше, а денег получать больше. Главное — просто правильно спланировать дела и следовать этим планам. Львы могут с 21 по 27 марта столкнуться с дилеммами. Покровительствующие им планеты в достаточно благоприятной позиции, поэтому разрешить спорные ситуации получится достаточно быстро. Также у прекрасных Львов ожидается частичная или полная смена курса.

Женщина-Дева