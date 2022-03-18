Планеты и звезды начнут склонять женщин большинства Знаков к миролюбию, гармонии и уступкам. Эта неделя очень благоприятна для благих дел и взаимной помощи. Настроив женщин на позитивный лад, ночные светила помогут им обойти стороной распри и ссоры, а также показать миру свои главные зодиакальные достоинства, пишет dailyhoro.ru.
Женский гороскоп на неделю с 21 по 27 марта
Впрочем, у вас есть выбор: следить за происходящим как сторонний наблюдатель или сыграть главную роль.
Женщина-Овен
Не исключено, что Овны прекрасного пола будут много уставать, поскольку им придется заниматься делами и одновременно много работать. Возможны некоторые неурядицы в рабочем процессе и в любви. Но в конце недели ситуация выправится и станет очень благоприятной. Лучшие мантры для релаксации помогут правильно отдыхать и не накапливать негативную энергию. Неделя также ознаменуется мистическими и неожиданными озарениями для прекрасных Овнов. Астрологи предостерегают Овнов от чрезмерной мнительности.
Женщина-Телец
Тельцам не стоит видеть во всем серость и гнетущие знаки. В противном случае, на смену подозрительности и унынию придет необоснованное раздражение. Так прекрасные Тельцы будут реагировать на соединение Меркурия и Нептуна в среду. Очень важно в ссорах сохранять нейтралитет, чтобы не прийти к серьезным конфликтам. Особая удача ожидает Тельцов, которые хотят соблазнить мужчину. Ранее астрологи рассказывали, как это сделать согласно его знаку Зодиака. В любви Тельцам будет везти чуть больше, чем в бизнесе и работе.
Женщина-Близнецы
Близнецам нужно сфокусировать свое внимание на уборке — избавиться от старых вещей, чтобы привлечь в свою жизнь нечто новое. Это поможет женщинам данного знака привлечь в свою жизнь больше счастья и удачи. Звезды вдохнут в Близнецов творческую энергию, так что возможны успехи на работе и в делах. Делая выбор между приевшейся рутиной и сложными, но интересными планами, лучше выбрать второе. При тщательном составлении планов сил хватит на все. Не стоит забывать об отдыхе и релаксации. Это очень важно.
Женщина-Рак
Благоприятная активность планет сделает представительниц этого Знака очень привлекательными для сильного пола. Это отличное время для любовных встреч, знакомств и флирта, перевода на новый уровень уже созданных отношений, а также для любовных признаний. При безуспешных знакомствах Ракам не стоит думать, что на них лежит венец безбрачия, ведь это судьба оберегать их от неправильного выбора. Нужный мужчина обязательно найдется. В это надо верить, особенно сейчас.
Женщина-Лев
Женщинам этого знака астрологи настоятельно советуют сфокусироваться на финансовой сфере. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут работать меньше, а денег получать больше. Главное — просто правильно спланировать дела и следовать этим планам. Львы могут с 21 по 27 марта столкнуться с дилеммами. Покровительствующие им планеты в достаточно благоприятной позиции, поэтому разрешить спорные ситуации получится достаточно быстро. Также у прекрасных Львов ожидается частичная или полная смена курса.
Женщина-Дева
К Девам придет ощущение того, вот-вот начнется новый период в жизни. Астрологи советуют не плыть по течению, а правильно расставить приоритеты и взять ситуацию в свои руки. Девы относятся к самым обаятельным знакам Зодиака, но на этой неделе женщинам, рожденным под этими звездами, стоит сфокусироваться больше на работе, а не на флирте. В этом месяце особого внимания потребуют домашние дела. Желательно присмотреться к собственному здоровью. Нужно скорректировать питание, заняться спортом.
Женщина-Весы
Не исключено, что представительницы этого знака получат ответы на свои вопросы, касаемые настоящего и будущего. Простой расклад на рунах поможет им получить более развернутый ответ. На этой неделе ночные светила в относительной гармонии, поэтому они подарят Весам новые возможности. Астрологи советуют остерегаться сплетен. Не нужно обращать внимание на то, что говорят окружающие. Не исключено, что в понедельник и среду соединения планет принесут этим женщинам вредные ностальгические мысли.
Женщина-Скорпион
Скорпионам стоит помнить о том, что счастье — это не только какие-то материальные предметы, но еще и состояние души. Для достижения правильного внутреннего состояния астрологи советуют женщинам этого знака следовать магическим законам счастья. Это идеальное время для духовного роста, переосмысления всего сущего. Астрологи считают также что период с 21 по 27 марта — удачный момент для кардинальных внешних метаморфоз: сменой прически, стиля, обновления гардероба. Эти изменения притянут массу позитивных изменений.
Женщина-Стрелец
Стрельцам прекрасного пола стоит опасаться энергетической блокировки успеха, которая может произойти в начале недели из-за двух опасных соединений планет 21 и 23 числа. Беспричинное беспокойство, которое будет сопровождать Стрельцов в начале недели, уже к четвергу может смениться чем-то приятным. Планеты заставят этих женщин ощутить, что наступает время действовать и бороться с пессимистичными мыслями. Это будет отличное время для духовных практик и получения новых знаний, медитаций, рефлексии.
Женщина-Козерог
У женщин этого знака резко возрастут шансы уладить прошлые обиды и создать новые связи — дружеские или романтические. Козероги относятся к самым недоступным женщинам по знаку Зодиака. Им нужно хотя бы на это время исправить данный факт, став более открытыми для мужчин. Шансы найти любовь максимально высоки. Даже слабое проявление эгоизма и закрытости может оказаться препятствием, мешающим достичь цели. Желательно стать мягче и внимательнее к близким, а также держать под контролем свои эмоции. Астрологи предлагают Козерогам разбудить в себе женственность.
Женщина-Водолей
Водолеев ждут серьезные жизненные перемены. Именно поэтому астрологи советуют наладить домашнюю гармонию посредством перестановки мебели. Наступает идеальное время для спорта, физической активности, прорыва в карьере, страстных романов, поисков новых увлечений. При этом важно сократить общение с негативными людьми и по возможности избегать выяснения отношений: высока вероятность потратить слишком много энергии на ненужные склоки. Конец недели для женщин этого знака станет временем счастья.
Женщина-Рыбы
Самый сложный день недели для прекрасных Рыб — понедельник. Астрологи рекомендуют пользоваться советами о том, как правильно отдыхать, чтобы работа и дела не выматывали их так сильно. Сейчас лучше браться лишь за посильные задачи. Доказать свою правоту токсичным людям будет практически невозможно. Лучше даже не тратить время и силы на это бесполезное дело. Ночные светила будут взывать к смелости, честности и доброте. Все это поможет прекрасным Рыбам стать лучше и продуктивнее.