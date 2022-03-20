Вс, 20.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Krasotka
Otsing

Обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер?

Krasotka.ee
Обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер?
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Бюстгальтер. Иллюстративное фото
Бюстгальтер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Маммолог Зоир Донаев объяснил, при каких обстоятельствах формы женщин перестают быть упругими и «аппетитными».

В обществе не принято обсуждать болезни — многие стесняются, не хотят показаться слабыми и беспомощными. Однако есть ряд тем, о которых нужно и важно говорить. В частности, о здоровье женской груди, пишет Пятый канал.

Хорошо известны случаи, когда молодые женщины, ничего не подозревая, погибали от рака молочных желез. Или, например, ложились под нож с целью вернуть былую форму груди, но внезапно сталкивались с фатальными последствиями. Чтобы исключить риски, следует ежегодно проходить диспансеризацию, а при возникновении проблем немедленно обращаться к докторам.

Онколог Зоир Донаев отмечает, что сегодня дам больше всего волнует вопрос сохранения упругости и красоты груди. Даже небольшое обвисание заставляет их задумываться о «пластике». Но нужно ли это на самом деле?

Все красиво?

Для начала важно разобраться с самим термином «обвисшая грудь». По словам врача, не всегда это значит то, что имеют в виду представительницы прекрасного пола. С научной точки зрения опущение молочных желез, или птоз происходит в результате растяжения мягких тканей, потери упругости и эластичности кожи. Говоря иначе, это все — побочные эффекты старения организма.

«На вопрос, обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер, можно ответить однозначно — нет. Ношение бюстгальтера не влияет на форму и размеры молочных желез», — подчеркнул медик.

Зоир Донаев заметил, что серьезно меняться грудь женщины может только под воздействием ограниченного ряда факторов. Речь идет, в частности, о генетических особенностях, о естественных процессах старения, отклонениях вроде мастопатии (постоянном разрастании тканей молочных желез), лишнем весе и резкой потере массы тела. Ускоряют изнашивание тканей и, как следствие, обвисание груди, губительные последствия вредных привычек — злоупотребления алкоголем и курения.

«К сожалению, нет лекарств и методик по сохранению упругости и формы молочных желез. Но есть общие правила: больше занимайтесь легкими видами спорта, ведите здоровый образ жизни, питайтесь больше фруктами и овощами», — заключил эксперт.

Ключевые слова
Наверх