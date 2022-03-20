В обществе не принято обсуждать болезни — многие стесняются, не хотят показаться слабыми и беспомощными. Однако есть ряд тем, о которых нужно и важно говорить. В частности, о здоровье женской груди, пишет Пятый канал.

Хорошо известны случаи, когда молодые женщины, ничего не подозревая, погибали от рака молочных желез. Или, например, ложились под нож с целью вернуть былую форму груди, но внезапно сталкивались с фатальными последствиями. Чтобы исключить риски, следует ежегодно проходить диспансеризацию, а при возникновении проблем немедленно обращаться к докторам.

Онколог Зоир Донаев отмечает, что сегодня дам больше всего волнует вопрос сохранения упругости и красоты груди. Даже небольшое обвисание заставляет их задумываться о «пластике». Но нужно ли это на самом деле?

Все красиво?

Для начала важно разобраться с самим термином «обвисшая грудь». По словам врача, не всегда это значит то, что имеют в виду представительницы прекрасного пола. С научной точки зрения опущение молочных желез, или птоз происходит в результате растяжения мягких тканей, потери упругости и эластичности кожи. Говоря иначе, это все — побочные эффекты старения организма.

«На вопрос, обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер, можно ответить однозначно — нет. Ношение бюстгальтера не влияет на форму и размеры молочных желез», — подчеркнул медик.

Зоир Донаев заметил, что серьезно меняться грудь женщины может только под воздействием ограниченного ряда факторов. Речь идет, в частности, о генетических особенностях, о естественных процессах старения, отклонениях вроде мастопатии (постоянном разрастании тканей молочных желез), лишнем весе и резкой потере массы тела. Ускоряют изнашивание тканей и, как следствие, обвисание груди, губительные последствия вредных привычек — злоупотребления алкоголем и курения.