Маммолог Зоир Донаев объяснил, при каких обстоятельствах формы женщин перестают быть упругими и «аппетитными».
Обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер?
В обществе не принято обсуждать болезни — многие стесняются, не хотят показаться слабыми и беспомощными. Однако есть ряд тем, о которых нужно и важно говорить. В частности, о здоровье женской груди, пишет Пятый канал.
Хорошо известны случаи, когда молодые женщины, ничего не подозревая, погибали от рака молочных желез. Или, например, ложились под нож с целью вернуть былую форму груди, но внезапно сталкивались с фатальными последствиями. Чтобы исключить риски, следует ежегодно проходить диспансеризацию, а при возникновении проблем немедленно обращаться к докторам.
Онколог Зоир Донаев отмечает, что сегодня дам больше всего волнует вопрос сохранения упругости и красоты груди. Даже небольшое обвисание заставляет их задумываться о «пластике». Но нужно ли это на самом деле?
Все красиво?
Для начала важно разобраться с самим термином «обвисшая грудь». По словам врача, не всегда это значит то, что имеют в виду представительницы прекрасного пола. С научной точки зрения опущение молочных желез, или птоз происходит в результате растяжения мягких тканей, потери упругости и эластичности кожи. Говоря иначе, это все — побочные эффекты старения организма.
«На вопрос, обвиснет ли грудь, если не носить бюстгальтер, можно ответить однозначно — нет. Ношение бюстгальтера не влияет на форму и размеры молочных желез», — подчеркнул медик.
Зоир Донаев заметил, что серьезно меняться грудь женщины может только под воздействием ограниченного ряда факторов. Речь идет, в частности, о генетических особенностях, о естественных процессах старения, отклонениях вроде мастопатии (постоянном разрастании тканей молочных желез), лишнем весе и резкой потере массы тела. Ускоряют изнашивание тканей и, как следствие, обвисание груди, губительные последствия вредных привычек — злоупотребления алкоголем и курения.
«К сожалению, нет лекарств и методик по сохранению упругости и формы молочных желез. Но есть общие правила: больше занимайтесь легкими видами спорта, ведите здоровый образ жизни, питайтесь больше фруктами и овощами», — заключил эксперт.