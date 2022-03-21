Пять цветов, которые сделают вас визуально моложе

Некоторые цвета, вроде черного, могут прибавить почти пять лет, в то время как, например, бирюзовый может отлично освежить. Мы решили собрать основные весенние цвета, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите визуально скинуть пару лет и приковывать восхищенные взгляды.

Алый

Насыщенный красный всегда привлекает внимание, вам стоит быть готовой к этому. Оттенки красного, как правило, не входят в базовый гардероб, однако будут очень кстати, если вы хотите сделать яркий акцент. Можно начать с аксессуаров, если вы пока не готовы заявлять о себе миру яркими цветами. Клатчи, перчатки, шарфы различных оттенков красного станут отличным способом «разбавить» повседневный гардероб, кроме того, холодные оттенки красного прекрасно освежают, так что можете уже сегодня присмотреть себе сочную вещь, ведь весна уже постепенно вступает в свои права.

Лавандовый

Еще один весенний цвет, который стоит рассмотреть — лавандовый. С ним вы легко можете создавать полноценные комплекты или же ограничиться использованием обуви и аксессуаров. При этом важно помнить, что омолаживающий эффект дает именно лавандовый оттенок, но никак не фиолетовый, который наоборот сделает лицо усталым, а цвет кожи тусклым. Лавандовый желательно сочетать с такими же светлыми оттенками, а вот резких контрастов этот оттенок не переносит, так что черный смиксовать с лавандой точно не получится.

Насыщенный синий

Чистый синий цвет всегда смотрится дорого, но при условии, что вы выбрали качественный крой и материалы. Этот цвет прекрасно сочетается с любыми цветами, он универсален. Кроме того, его можно легко вписать в офисный дресс-код. Синие монохромные образы будут идеальным вариантом для весенней прогулки в выходной с друзьями. Чтобы эффект «омоложения» был максимальным, выбирайте синюю вещь, которая была бы ближе к лицу.

Нежно-зеленый

Мягкий весенний оттенок очень любят использовать мастера маникюра, и в этом есть смысл — нежно-зеленый ассоциируется с юностью и некоторой невинностью. Когда снег окончательно растает, можно начинать собирать целые образы, где базой будет именно такой оттенок зеленого. Хорошо смотрятся легкие блузы и пиджаки в таком оттенке. Однако вы можете подобрать тонкие брюки с высокой посадкой в нежно-зеленом оттенке, которые можно дополнить футболкой или блузой белого цвета и завершить образ пиджаком нюдового оттенка.

Миндальный