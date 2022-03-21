Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус минувшие выходные провела в Тарту, где состоялось собрание Партии реформ. Помимо обсуждения вопросов безопасности, министр вместе со своей дочерью прогулялось у реки Эмайыги, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус с пеленок приучает дочь к активной позиции в обществе
«Партия реформ собралась в Тарту. Мы много говорили о безопасности. Помимо военной обороны, дополнительный бюджет, безусловно, укрепит систему образования Эстонии и защиту населения», - написала Кейт Пентус-Розиманнус в у себя в Instagram-сторис 20 марта.
На этот раз министр взяла с собой на партийное собрание в Тарту и свою дочь Ити Лоретту, родившуюся в августе прошлого года.
«Ити-Лоретта сразу же проверила, идет ли со сцены настоящая Кая Каллас», - прокомментировала кадр министр.
Помимо рабочих встреч, Кейт и Ити-Лоретта отправились на прогулку к реке Эмайыги, где министр сделала прекрасным весенний снимок. «Весна. Пожалуйста, будь особенно нежной в этом году», - пожелала Пентус-Розиманнус.
Кейт Пентус-Розиманнус (46) и Рейн Розиманнус (53) объявили о беременности в мае прошлого года, когда подтвердили, что ребенок должен появиться в конце лета.
В семье Розиманнус, которая долго ждала рождения своего первого ребенка, 9 августа 2021 года наступил чудесный день - родилась их дочь, которую назвали Ити-Лоретта.