ФОТО ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус с пеленок приучает дочь к активной позиции в обществе

«Партия реформ собралась в Тарту. Мы много говорили о безопасности. Помимо военной обороны, дополнительный бюджет, безусловно, укрепит систему образования Эстонии и защиту населения», - написала Кейт Пентус-Розиманнус в у себя в Instagram-сторис 20 марта.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

На этот раз министр взяла с собой на партийное собрание в Тарту и свою дочь Ити Лоретту, родившуюся в августе прошлого года.



«Ити-Лоретта сразу же проверила, идет ли со сцены настоящая Кая Каллас», - прокомментировала кадр министр.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Помимо рабочих встреч, Кейт и Ити-Лоретта отправились на прогулку к реке Эмайыги, где министр сделала прекрасным весенний снимок. «Весна. Пожалуйста, будь особенно нежной в этом году», - пожелала Пентус-Розиманнус.

Кейт Пентус-Розиманнус (46) и Рейн Розиманнус (53) объявили о беременности в мае прошлого года, когда подтвердили, что ребенок должен появиться в конце лета.