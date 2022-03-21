Если вам немного за 30: визажист Ливенталь назвала два средства, без которых не обойтись

«После 25, а тем более 30 лет, сыворотка — очень важный продукт. Наносим ее до крема. Обязательно должен быть крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой, которую мы используем утром, и с коллагеном или ретинолом, которую мы используем вечером.

Это те средства, на которых нельзя экономить. И помните: в уходе хороших средств «три-в-одном» не бывает, в отличие от декоративной косметики. Максимум, возможен вариант, когда вы крем для лица с хорошим составом используете и для тела тоже. Но это уже ваше личное решение и желание.

На самом деле, из уходовой косметики ничего больше не нужно. Но перечисленные средства надо правильно использовать.

Во-первых, важна периодичность и регулярность.

Во вторых, в какое время (что-то утром, а что-то вечером) и в каком порядке наносить уходовые средства.

И в-третьих, помимо средств важны и наши золотые ручки. Обязательно запускать лимфу, делать так, чтобы кровь циркулировала. Это самомассажи, похлопывания, пощипывания — так мы помогаем косметике проникать в кожу и работать как нужно.

Чтобы быть красивой, надо полагаться не только на косметику. Избавляйтесь от вредных привычек — курение, алкоголь, избыточное потребление сахара влияют на нас. Тогда будет меняться качество кожи, волос, ногтей, тела, и самое главное — внутренние ощущения. Еще один важный момент для поддержания красоты: витамины, макро- и микроэлементы. Но покупать их стоит только после консультации с врачом».

Ранее Ирина Ливенталь рассказала Parents, на какие российские бренды косметики стоит обратить внимание в условиях санкций. Перечисленные специалистом марки бюджетные и проверены ею лично.