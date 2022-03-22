Семь вещей, которые нельзя хранить на подоконниках

Когда в квартире на счету каждый сантиметр, подоконник можно использовать в качестве дополнительной полки, диванчика, столика для завтраков или прикроватной тумбочки, – дизайнеры предлагают множество идей. Но также подоконник может стать магнитом для скопления бесполезных предметов, а иногда и потенциально опасной зоной хранения.

Окна играют одну из важнейших ролей для создания в доме комфортной атмосферы. И задача номер один – это обеспечить дом естественным освещением, которое необходимо для хорошего самочувствия и настроения. Многие люди выставляют на подоконники бесчисленное множество вещей: безделушки, керамику, бесконечные комнатные растения даже не задумываясь, что это создаёт ощущение захламленности и беспорядка, а иногда может быть и опасно.

Электрический чайник

Вес электрочайника с водой и подставкой небольшой, и даже пластиковый подоконник без труда выдержит такую нагрузку, но причина, по которой чайник, а также кофемашину, мультиварку и подобные виды бытовой техники нельзя ставить на подоконник, другая. Всем известно, что при закипании воды из носика чайника идёт горячий пар, а температура стекла, на которое этот пар попадает, значительно ниже. В зимний период от подобных перепадов стекло может запросто треснуть (даже у стеклопакетов). А, кроме того, конденсат от чайника оседает на стеклах и поверхности подоконника, создавая повышенную влажность. Если подоконник деревянный, это сокращает срок его службы. Деревянных окон со стеклопакетами это также касается. Ну и, кроме того, рядом с подоконниками редко находятся розетки, а это значит, что включать прибор придётся через удлинитель. Это тоже не правильно с точки зрения техники безопасности, подключать чайник через удлинитель не рекомендуется.

Продукты питания

Да, можно проигнорировать этот пункт сказав, что другого места для хранения нет. Но напомним, что из-за температурных колебаний и воздействия прямых солнечных лучей большая часть продуктов питания не должна находиться на подоконнике. Они там быстрее портятся. Не забудьте убрать вазочки с мармеладом, шоколадом и леденцами с подоконников, они растают. Не храните варенье, вино и приправы. Фрукты тоже лучше убрать подальше от окна, потому что это самый быстрый способ привлечь в дом нежелательных насекомых: мух, ос, муравьёв и т.д.

Хрупкие предметы

Возле окна лучше не ставить ничего хрупкого. Небольшой порыв ветра, и красивая ваза с цветами может упасть и разбиться.

Химия и косметика