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Семь вещей, которые нельзя хранить на подоконниках

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Семь вещей, которые нельзя хранить на подоконниках
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Подоконник. Иллюстративное фото
Подоконник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Напоминаем, что нужно убрать с подоконника для собственного комфорта, а иногда и безопасности, пишет «Домашний Очаг».

Когда в квартире на счету каждый сантиметр, подоконник можно использовать в качестве дополнительной полки, диванчика, столика для завтраков или прикроватной тумбочки, – дизайнеры предлагают множество идей. Но также подоконник может стать магнитом для скопления бесполезных предметов, а иногда и потенциально опасной зоной хранения.

Окна играют одну из важнейших ролей для создания в доме комфортной атмосферы. И задача номер один – это обеспечить дом естественным освещением, которое необходимо для хорошего самочувствия и настроения. Многие люди выставляют на подоконники бесчисленное множество вещей: безделушки, керамику, бесконечные комнатные растения даже не задумываясь, что это создаёт ощущение захламленности и беспорядка, а иногда может быть и опасно.

Электрический чайник

Вес электрочайника с водой и подставкой небольшой, и даже пластиковый подоконник без труда выдержит такую нагрузку, но причина, по которой чайник, а также кофемашину, мультиварку и подобные виды бытовой техники нельзя ставить на подоконник, другая. Всем известно, что при закипании воды из носика чайника идёт горячий пар, а температура стекла, на которое этот пар попадает, значительно ниже. В зимний период от подобных перепадов стекло может запросто треснуть (даже у стеклопакетов). А, кроме того, конденсат от чайника оседает на стеклах и поверхности подоконника, создавая повышенную влажность. Если подоконник деревянный, это сокращает срок его службы. Деревянных окон со стеклопакетами это также касается. Ну и, кроме того, рядом с подоконниками редко находятся розетки, а это значит, что включать прибор придётся через удлинитель. Это тоже не правильно с точки зрения техники безопасности, подключать чайник через удлинитель не рекомендуется.

Продукты питания

Да, можно проигнорировать этот пункт сказав, что другого места для хранения нет. Но напомним, что из-за температурных колебаний и воздействия прямых солнечных лучей большая часть продуктов питания не должна находиться на подоконнике. Они там быстрее портятся. Не забудьте убрать вазочки с мармеладом, шоколадом и леденцами с подоконников, они растают. Не храните варенье, вино и приправы. Фрукты тоже лучше убрать подальше от окна, потому что это самый быстрый способ привлечь в дом нежелательных насекомых: мух, ос, муравьёв и т.д.

Хрупкие предметы

Возле окна лучше не ставить ничего хрупкого. Небольшой порыв ветра, и красивая ваза с цветами может упасть и разбиться.

Химия и косметика

В первую очередь уберите аэрозольные спреи, под воздействием солнца они могут взрываться. Остальные чистящие средства из-за попадания прямых солнечных лучей нагреваются и становятся менее эффективными. То же самое касается косметический средств, духов, лаков для волос, гель-лаков и другой косметики. Солнечные лучи могут нагревать флакон, из-за чего может последовать химическая реакция, и изменение консистенции и качества продукта. Так что от идеи сделать на подоконнике туалетный столик тоже нужно отказаться.

Зеркала или предметы с зеркальными поверхностями

Если сразу подойти к сути вопроса, то размещение зеркал или предметов декора с зеркальными поверхностями на солнечных подоконниках может стать причиной пожара. Вероятность того, что зеркало случайно вызовет пожар, довольно мала, но солнечные лучи, отражающиеся от увеличительной стороны зеркала, могут подпалить тюль и даже пластиковые оконные рамы. Таких случаев довольно много, поэтому производители прилагают к косметическим зеркалам инструкцию, предупреждающую о возможном возгорании при отражении солнечного света от зеркала. Очки, косметические зеркала, увеличительные стекла и даже вазы из толстого стекла нужно держать подальше от солнца и не оставлять на подоконниках.

Свечи

Здесь всё просто: они тают под прямыми солнечными лучами, а высокие свечи в подсвечниках просто согнутся под воздействием высоких температур.

Электроника, книги и фотографии

Всё, что может пострадать от попадания влаги из открытого окна (дожди), или длительного воздействия солнца и высокой температуры, нужно с подоконников убирать. Фотографии в рамках тоже не лучшая идея, они быстро выцветают от ярких лучей.

Аквариумы

Если есть возможность, то аквариумы лучше устанавливать подальше от солнечных лучей. Солнце, попадая в аквариум, вызывает активный рост сине-зеленых водорослей. Вода в аквариуме быстро зацветёт, и, помимо этого, растения будут развиваться неравномерно. В зимнее время на подоконнике прохладно, поэтому нужно убедиться, что нет щелей и сквозняков. Также у аквариумов, наполненных водой, обычно приличный вес, подоконник может просто не выдержать.

Если стремиться к идеалу, то на подоконнике не должно находится много предметов. Старайтесь его ничем не захламлять. Несколько предметов декора и одно-два комнатных растения – это максимум, который можно позволить.

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