2022-й станет одним из самых «урожайных» годов в шоу-бизнесе. Многие звезды решились на рождение первенца, другие — пойдут в роддом уже за третьим наследником. 5-tv.ru узнал, кто из знаменитостей родит в этом году.
Аист на подлете: Кто из звезд родит в 2022 году?
Регина Тодоренко
Слухи о беременности Регины Тодоренко появились в начале 2022-го. Артистка стала выбирать одежду свободного кроя. Однако официально она не комментировала подозрения поклонников о скором пополнении в семействе. Весной звезда решила не скрывать беременность, попросив Филиппа Киркорова, коллегу по шоу «Маска» не спорить с беременной женщиной.
Малыш должен появиться на свет в конце апреля. Его отец — муж Тодоренко и певец Влад Топалов, с которым они воспитывают сына Михаила 2018 года рождения.
Рианна
О романе певицы Рианны и рэпера ASAP стало известно в 2020-м. Мужчина признавался, что артистка — любовь всей его жизни, и он мечтает завести с ней общих детей. Влюбленные часто выходили в свет и поклонники прочили им скорую свадьбу. В январе 2022-го Рианна появилась с заметно округлившемся животиком. Даже будучи в положении, звезда не стесняется провокационных нарядов, надевая топы и облегающие штаны. Имя и пол наследника певицы держатся в тайне. Первенец Рианны появится на свет с приходом весны, пишет 5-tv.ru.
Дженнифер Лоуренс
В 2018-м Дженнифер Лоуренс познакомилась с директором художественной галереи Куком Марони. Пара поженилась через год. В 2021-м стало известно, что звезда «Голодных игр» ждет ребенка. В гардеробе актрисы появились закрытые платья в пол. Несмотря на успех в карьере и личной жизни, девушка до сих переживает из-за своих утекших в сеть интимных снимков. Пол и дата рождения первенца актрисы неизвестны.
Наследник звезды появился на свет 24 февраля 2022-го.
Кэтрин Шварценеггер
Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за Криса Пратта в 2019-м. Для нее этот брак стал первым, для него — вторым. Через год девушка родила дочь Лейлу. В 2022-м папарацци засняли Кэтрин с заметно округлившемся животиком. Довольный Арнольд Шварценеггер уже принимает поздравления и готовится стать дедушкой во второй раз.
Ники Хилтон-Ротшильд
Ники Хилтон вышла замуж за банкира Джеймса Ротшильда в 2015-м после четырех лет отношений. Через год девушка родила первенца — Лили, затем на свет появился Тедди. Зимой 2022-го в сети появилась информация о третьей беременности актрисы. Инсайдеры подтвердили слухи об интересном положении звезды. Малыш должен появиться на свет этим летом.