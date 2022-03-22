Аист на подлете: Кто из звезд родит в 2022 году?

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко Фото: Instagram

Слухи о беременности Регины Тодоренко появились в начале 2022-го. Артистка стала выбирать одежду свободного кроя. Однако официально она не комментировала подозрения поклонников о скором пополнении в семействе. Весной звезда решила не скрывать беременность, попросив Филиппа Киркорова, коллегу по шоу «Маска» не спорить с беременной женщиной.

Малыш должен появиться на свет в конце апреля. Его отец — муж Тодоренко и певец Влад Топалов, с которым они воспитывают сына Михаила 2018 года рождения.

Рианна

Рианна Фото: Instagram

О романе певицы Рианны и рэпера ASAP стало известно в 2020-м. Мужчина признавался, что артистка — любовь всей его жизни, и он мечтает завести с ней общих детей. Влюбленные часто выходили в свет и поклонники прочили им скорую свадьбу. В январе 2022-го Рианна появилась с заметно округлившемся животиком. Даже будучи в положении, звезда не стесняется провокационных нарядов, надевая топы и облегающие штаны. Имя и пол наследника певицы держатся в тайне. Первенец Рианны появится на свет с приходом весны, пишет 5-tv.ru.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс Фото: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire

В 2018-м Дженнифер Лоуренс познакомилась с директором художественной галереи Куком Марони. Пара поженилась через год. В 2021-м стало известно, что звезда «Голодных игр» ждет ребенка. В гардеробе актрисы появились закрытые платья в пол. Несмотря на успех в карьере и личной жизни, девушка до сих переживает из-за своих утекших в сеть интимных снимков. Пол и дата рождения первенца актрисы неизвестны.

Наследник звезды появился на свет 24 февраля 2022-го.

Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за Криса Пратта в 2019-м. Фото: VALERIE MACON / AFP

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за Криса Пратта в 2019-м. Для нее этот брак стал первым, для него — вторым. Через год девушка родила дочь Лейлу. В 2022-м папарацци засняли Кэтрин с заметно округлившемся животиком. Довольный Арнольд Шварценеггер уже принимает поздравления и готовится стать дедушкой во второй раз.

Ники Хилтон-Ротшильд

Сестры Пэрис Хилтон и Ники Хилтон. Фото: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency