ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошел показ эстонских модных брендов с нордическими ценностями

Изначально галерея Lifestyle-брендов открылась в таллиннском квартале Маакри два года назад, 6 февраля. Галерея Ultima Thule предлагает уникальный выбор качественных брендов одежды, ювелирных изделий и предметов интерьера, решений и проектов по дизайну интерьеров, произведений искусства и услуг в области стиля жизни от создателей скандинавской роскоши. Торжественное переотрытие приурочили к запуску онлайн-магазина.

UltimaThuleGallery.com - это удобный и дружелюбный магазин электронной коммерции как для индивидуального покупателя, так и для делового партнера. Страничка в Instagram и Facebook демонстрирует философию скандинавской роскоши через вдохновляющие визуальные образы и истории.



Перед началом показа гостей угощали приветсвенными напитками и закусками, в то время как они могли ознакомиться с представленным ассортиментом одежды и предметов декора инерьера.

Посмотреть показ пришли дизайнер Юлле Похъянхеймо, парикмахер-стилист Янар Пунгар, телеведущий Анатолий Эйн, журналисты Эда-Лийз Канн и Ксения Васильева, фотограф Ольга Макина, акриса Ингрид Маргус, стилист Кятлин Халлик, дизайнер Катрин Кульдма, стилист Мерит Бойкенс и другие.

Высококачественные эстонские бренды предстали перед любителями моды и дизайна:

Alpaka, Amanjeda by Katrin Kuldma, Castlebird Rose, Guild, Kadri Kruus, Karin Kersa Jewellery, Pohjanheimo, Seasoned Traveler / ST Parka, WOOM. Сцену освещала люстра, созданная Тынисом Веллама / SEOS.

На выставке в галерее, так и интернет-магазине представлены предметы интерьера от Alpaka, Amanjeda Casa, Castlebird Rose, Liisu Arro, Tõnis Vellama, UKU.

Также Ultima Thule Interiors создает проекты дизайна интерьера и высококачественные решения для кухни и гардероба.