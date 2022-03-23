Диетолог рассказал о том, как можно худеть, не вставая с дивана

Пассивная борьба с лишними килограммами тоже может приблизить к желаемому результату. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что худеть, не вставая дивана возможно при соблюдении нескольких важных правил. В положении лежа специалист рекомендует регулярно выполнять различные упражнения и в целом подкорректировать свое питание.

Соломатина рассказала, что поспособствует похудению овощная диета с высоким содержанием клетчатки. Овощи желательно употреблять тем, как хочется съесть что-то сладкое. По ее словам, таким образом клетчатка не даст сахару быстро раствориться, энергии от еды хватит надолго, и человек не так быстро проголодается. При этом, если возникает ощущение голода между основными приемами пищи, специалист рекомендует

«Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть. Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится», — рассказала Соломатина радиостанции «Говорит Москва».

При этом специалист утверждает, что важно не перестараться и не растянуть желудок. В противном случае чувство голода будет ощущаться постоянно.

Диетолог отметила, что несмотря на соблюдение диеты без физических нагрузок даже в лежачем положении не обойтись.