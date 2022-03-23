Как хранить зимние вещи, чтобы не испортить их внешний вид и сэкономить место

Что оставить в гардеробе, а что убрать

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от размера гардероба, его сезонности и личных предпочтений владельца. Многие автолюбители зимой почти не ходят по улице, поэтому им достаточно осенних ботинок и легкой куртки. А у кого-то может прослеживаться явная сезонность: в зимнем гардеробе могут присутствовать пуховики, теплые куртки, шапки и шарфы. Если в первом случае вещи можно оставить, то во второй ситуации придется разбираться глубже, пишет «Лиза».

Есть категория условно-зимних вещей, которые могут пригодиться в весенне-летний сезон: теплые свитеры, палантины, носки и т.д. Такая одежда подходит для прохладной погоды, добавляет уюта в любое время года, поэтому не стоит убирать ее на дальние полки. А с пуховиками и утепленными куртками можно попрощаться до следующего сезона.

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Подготовка к хранению

Для начала нужно собрать все зимние вещи в одном месте, разложить их на три стопки:

отправить в стирку;

отдать в химчистку;

выбросить или отдать.

Если предварительно не постирать одежду, то к новому сезону она впитает в себя все загрязнения, удалить их будет намного сложнее. Сильно впитаются пятна от еды, напитков, атмосферных осадков, духи, дезодоранты, пот. К следующей зиме вещь будет сложно привести в хорошее состояние. Чтобы этого избежать, лучше позаботиться о стирке заранее. Стирать в домашних условиях или отдать вещь в химчистку — зависит от типа одежды, сложности загрязнений. Не стоит забывать о проверке карманов и советах по уходу на ярлыках.

Если с вещью больше не хочется встречаться в новом сезоне — можно подарить ее знакомому, другу или родственнику, продать, отдать нуждающимся или сдать на переработку.

Хитрости хранения

Перед размещением вещей из выбранного места нужно убрать все лишнее, протереть поверхность от грязи, оценить вместительность. Размеры пространства для хранения вещей должны соответствовать широте и высоте одежды, сложенной прямоугольником.

Если сложить одежду «конвертами», разместить ее вертикально по коробкам и кофрам — получится сэкономить пространство, не сильно помяв при этом вещи.

В качестве материала для хранения лучше выбирать плотные тканевые кофры без вставок. Они способны принимать нужную форму, подстраиваться под объемную одежду. Материал пропускает воздух, вещи не портятся, сохраняют свою свежесть. Для хранения подойдут плотно закрывающиеся пластиковые контейнеры, чемоданы.