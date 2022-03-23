Холодное время года подходит к концу — значит, пора разбирать свой зимний гардероб и освобождать место для весенне-летней одежды. О секретах хранения сезонных вещей рассказала российский эксперт по организации пространства Гелия Пузракова.
Как хранить зимние вещи, чтобы не испортить их внешний вид и сэкономить место
Что оставить в гардеробе, а что убрать
На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от размера гардероба, его сезонности и личных предпочтений владельца. Многие автолюбители зимой почти не ходят по улице, поэтому им достаточно осенних ботинок и легкой куртки. А у кого-то может прослеживаться явная сезонность: в зимнем гардеробе могут присутствовать пуховики, теплые куртки, шапки и шарфы. Если в первом случае вещи можно оставить, то во второй ситуации придется разбираться глубже, пишет «Лиза».
Есть категория условно-зимних вещей, которые могут пригодиться в весенне-летний сезон: теплые свитеры, палантины, носки и т.д. Такая одежда подходит для прохладной погоды, добавляет уюта в любое время года, поэтому не стоит убирать ее на дальние полки. А с пуховиками и утепленными куртками можно попрощаться до следующего сезона.
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Подготовка к хранению
Для начала нужно собрать все зимние вещи в одном месте, разложить их на три стопки:
отправить в стирку;
отдать в химчистку;
выбросить или отдать.
Если предварительно не постирать одежду, то к новому сезону она впитает в себя все загрязнения, удалить их будет намного сложнее. Сильно впитаются пятна от еды, напитков, атмосферных осадков, духи, дезодоранты, пот. К следующей зиме вещь будет сложно привести в хорошее состояние. Чтобы этого избежать, лучше позаботиться о стирке заранее. Стирать в домашних условиях или отдать вещь в химчистку — зависит от типа одежды, сложности загрязнений. Не стоит забывать о проверке карманов и советах по уходу на ярлыках.
Если с вещью больше не хочется встречаться в новом сезоне — можно подарить ее знакомому, другу или родственнику, продать, отдать нуждающимся или сдать на переработку.
Хитрости хранения
Перед размещением вещей из выбранного места нужно убрать все лишнее, протереть поверхность от грязи, оценить вместительность. Размеры пространства для хранения вещей должны соответствовать широте и высоте одежды, сложенной прямоугольником.
Если сложить одежду «конвертами», разместить ее вертикально по коробкам и кофрам — получится сэкономить пространство, не сильно помяв при этом вещи.
В качестве материала для хранения лучше выбирать плотные тканевые кофры без вставок. Они способны принимать нужную форму, подстраиваться под объемную одежду. Материал пропускает воздух, вещи не портятся, сохраняют свою свежесть. Для хранения подойдут плотно закрывающиеся пластиковые контейнеры, чемоданы.
В крайнем случае, если места для хранения очень мало, можно использовать вакуумные пакеты. Но здесь нужно быть осторожной: таким способом нельзя упаковывать меховые и кожаные изделия, а для вещей из натурального пуха и пера необходимо откачивать не более 30% воздуха. Иначе структура пера может повредиться, изделие потеряет свою объемность.
Пальто, дубленки, теплые платья из шерсти не складывать. Лучше просто застегнуть молнии и пуговицы, разместить вещи на вешалках по убыванию длины и плотности материала.
Желательно, чтобы верхняя одежда висела на вешалках в чехлах. Для более компактного хранения можно завернуть рукава курток, пуховиков вовнутрь. Так они будут занимать меньше места, выглядеть более аккуратно. Если такой возможности нет, необходимо использовать вертикальное складывание. Шапки, шарфы, перчатки лучше хранить в закрытых кофрах, корзинах или пластиковых контейнерах.
Можно использовать аромасаше или эфирные масла, для того, чтобы защитить одежду от моли, затхлости.
Как скомпоновать одежду
Чтобы к новому сезону быстро найти нужные вещи, стоит заранее позаботиться об их компоновке. В первую очередь, следует рассортировать одежду по категориям, подписать их (например, «куртки», «шапки», «шарфы», «свитеры» и т.д.). У кого-то для шарфов может быть предусмотрен отдельный кофр, а кто-то сложит их вместе с шапками, перчатками, варежками — это зависит от размера гардероба.
Затем необходимо выбрать место для хранения. Отсортированные, подписанные вещи лучше всего хранить в одном месте. Если нет такой возможности, можно размещать их на верхних (или нижних) полках шкафа, на антресоли или под кроватью.
Как хранить зимнюю обувь
Сначала обувь нужно протереть влажной салфеткой или обработать специальным клинером, а также отмыть, высушить подошву. В завершение процедуры необходимо нанести крем или пропитку. Не советуем слишком увлажнять замшевую, нубуковую обувь — в противном случае материал может потерять свою привлекательность. Для очистки подойдут специальные щетки с несколькими типами щетинок. Движения при чистке должны быть направлены против ворса.
Зимнюю обувь можно хранить в ее «родных» коробках, в которых она продавалась. Но для более компактного хранения стоит купить специальные контейнеры — они защищают обувь от деформаций, загрязнений, УФ-излучения, способствуют поддержанию порядка и упрощают поиск необходимой пары. Чтобы не столкнуться с неприятным запахом обуви, перед отправкой на хранение можно поместить внутрь ароматические мешочки. А репеллент поможет защитить обувь от моли.
Грамотный подход к хранению зимних вещей позволит сэкономить пространство в доме, сохранить качество одежды. Главное — разбирать гардероб в хорошем настроении и приятной атмосфере. Так сможешь почувствовать, что со сменой времени года начинается новый, интересный жизненный этап.