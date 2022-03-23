19 марта певице и ведущей «Модного приговора» Надежде Георгиевне Бабкиной исполнилось 72 года. Артистка тщательно следит за собой. Бабкина регулярно посещает косметолога и придерживается правильного питания. Вчера певица рассказала о проблемах с лицом, которые возникли после омолаживающей процедуры.
Надежда Бабкина рассказала о проблемах с лицом после мезотерапии
Надежда Георгиевна поведала, что одним из ее любимых ритуалов красоты является посещение инфракрасной бани. Она даже построила свою на территории участка, чтобы не тратить время на посещение салона. Кроме того, звезда с удовольствием ходит на корректирующие фигуру массажи. Ранее она прибегала и к мезотерапии, но после процедуры у Надежды Георгиевны возникли проблемы с лицом.
«Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю», — цитирует Бабкину издание «Пятый канал».
Стоит сказать, что Надежда Бабкина — бабушка троих внуков. Сын певицы Данила воспитывает вместе с супругой Татьяной сына Георгия и дочерей Веру и Марфу. Внуки не называют Бабкину бабушкой. Вместо традиционного обращения они называют ее по имени. По словам самой певицы, ей нравится статус бабушки, но попытки переучить внуков не удались. «Когда Георгий был совсем маленький, я попыталась ему втолковать: я — мама твоего папы. Папа твой — это мой сын. А ты — сын папы. Значит, ты мне внук, а я — твоя бабушка», — поведала Бабкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).
Также Бабкина делилась мнением, что ее внуки слишком часто слышат, как другие люди зовут ее именно Надей — например, когда певицу показывают по телевизору. При этом певица подчеркивала, что такое положение вещей ее вполне устраивает и вовсе не расстраивает. «Ну что ж, Надя — значит Надя», — отмечала она, пишет Vokrug.tv.
Дополним, что Надежда Бабкина уже более 17 лет состоит в отношениях с 41-летним Евгением Гором. Супруги не раз признавалась, что 30-летняя разница в возрасте их никогда не беспокоила. Более того, именно молодой супруг старается соответствовать своей звездной возлюбленной. Летом муж Бабкиной рассказывал, что решился на пересадку волос в область лысеющей части головы. «Итак, короче: если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально», — заявлял Евгений в блоге.