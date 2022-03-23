Надежда Бабкина рассказала о проблемах с лицом после мезотерапии

Надежда Георгиевна поведала, что одним из ее любимых ритуалов красоты является посещение инфракрасной бани. Она даже построила свою на территории участка, чтобы не тратить время на посещение салона. Кроме того, звезда с удовольствием ходит на корректирующие фигуру массажи. Ранее она прибегала и к мезотерапии, но после процедуры у Надежды Георгиевны возникли проблемы с лицом.

«Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю», — цитирует Бабкину издание «Пятый канал».

Стоит сказать, что Надежда Бабкина — бабушка троих внуков. Сын певицы Данила воспитывает вместе с супругой Татьяной сына Георгия и дочерей Веру и Марфу. Внуки не называют Бабкину бабушкой. Вместо традиционного обращения они называют ее по имени. По словам самой певицы, ей нравится статус бабушки, но попытки переучить внуков не удались. «Когда Георгий был совсем маленький, я попыталась ему втолковать: я — мама твоего папы. Папа твой — это мой сын. А ты — сын папы. Значит, ты мне внук, а я — твоя бабушка», — поведала Бабкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

Надежда Бабкина с внуком Фото: Instagram

Также Бабкина делилась мнением, что ее внуки слишком часто слышат, как другие люди зовут ее именно Надей — например, когда певицу показывают по телевизору. При этом певица подчеркивала, что такое положение вещей ее вполне устраивает и вовсе не расстраивает. «Ну что ж, Надя — значит Надя», — отмечала она, пишет Vokrug.tv.