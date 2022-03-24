Пять фраз, которые говорят, что он тебя не любит

«Мне сейчас не до этого»

«Когда мужчина хочет — он найдет время» — истина стара как мир. И небезосновательно. Ведь когда мужчина действительно заинтересован в том, чтобы проводить с тобой время, он всегда найдет для этого возможность.

Если твой избранник часто (просьбы вместе пройтись по магазинам или подождать в салоне, пока тебе делают маникюр, не считаются) «отговаривается» делами поважнее, стоит задуматься, действительно ли он дорожит вашими отношениями. Тоже самое касается ситуации, если он тебе не пишет.

«Хватит истерить»

Большинство мужчин почему-то убеждены, что каждая женщина, особенно в периоды ПМС, — непременно «истеричка». Неважно, насколько ты умеешь контролировать собственные эмоции, если любое твое недовольство он воспринимает как истерику и даже не пытается разобраться, в чем причина, — подумай, так ли ценны ваши отношения для него. Может, он тебя не любит?

«Не бери в голову»

Еще одно доказательство, что он не испытывает к тебе искренних чувств — его нежелание делиться своими переживаниями и эмоциями. Да, мужчины в принципе менее эмоциональны. Но если ты видишь своего возлюбленного в плохом расположении духа и задаешь вопрос «Что случилось?», а он, отмахнувшись, просит не тревожить, — это верный признак, что делиться тем, что у него на душе, он не намерен.

«Если тебе что-то не нравится, давай расстанемся»

Легкость, с которой произносится эта фраза, порой, буквально «убивает». Если мужчина во время ссоры или мелких разногласий предлагает своей партнерше такой вариант развития событий, значит он к нему, как минимум, готов. Стоит ли ожидать, что это любовь?

«Разберись сама, это не моя проблема»