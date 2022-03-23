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Наталья Подольская назвала главный недостаток своей фигуры

Limon.ee
Наталья Подольская назвала главный недостаток своей фигуры
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Наталья Подольская. Скриншот из личной страницы Инстаграм.
Наталья Подольская. Скриншот из личной страницы Инстаграм. Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya

Артистка призналась, что любит вкусно поесть, пишет Светская хроника.

Исполнительница Наталья Подольская часто делится своими переживаниями с поклонниками. На днях певица призналась, что недовольна своей фигурой. Девушка опубликовала фотографию в обтягивающем комбинезоне и рассказала, что ей всю жизнь приходится втягивать живот. Это ее самая проблемная часть тела.

Скриншот из Телеграмм канала Натальи Подольской.
Скриншот из Телеграмм канала Натальи Подольской. Фото: t.me/natpodolskaya

«Я прекрасно понимаю, что худая, но живот! Я веду с ним всю жизнь борьбу, все чаще неравную, втягиваю его до позвоночника (как на фото после завтрака). Живот - это точно не спорт, это только питание. А я телец - обжора. Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе», – пожаловалась знаменитость.

В одном из интервью Подольская рассказывала, что осенью они вместе с Владимиром Пресняковым отдыхали в модном итальянском детокс-отеле. Супруги хотели привести фигуры в порядок.

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