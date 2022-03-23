Наталья Подольская назвала главный недостаток своей фигуры

«Я прекрасно понимаю, что худая, но живот! Я веду с ним всю жизнь борьбу, все чаще неравную, втягиваю его до позвоночника (как на фото после завтрака). Живот - это точно не спорт, это только питание. А я телец - обжора. Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе», – пожаловалась знаменитость.