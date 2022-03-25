Как выбрать женский деловой костюм: советы для всех типов фигуры

Современные реалии требуют от женщины многозадачности и способности быть на высоте в самых разных ситуациях. Огромное число ролей нужно исполнять одновременно: любящая жена, заботливая мама, чуткая подруга, преуспевающий работник. Какая вещь в гардеробе может соответствовать любому случаю, подчеркивать достоинства внешности и не мешать активному образу жизни? Первое, что приходит на ум — классический костюм с актуальным фасоном.

Все или ничего

По функциональности, универсальности и элегантности никакая одежда не сравнится с классическим костюмом. Его возможности выходят далеко за пределы офисного дресс-кода. Стоит заменить белую хлопковую рубашку на атласный топ, добавить лодочки на шпильке, и аутфит для бизнес-переговоров превращается в наряд для выхода в свет.

Если ткань отличается высоким качеством, лекала соответствуют фигуре, а фасон, подходящий как для работы, так и вечерних мероприятий, не выглядит скучным и старомодным, то это победа. Проблемы «нечего надеть» больше не существует. Однако неудачный деловой костюм — это фиаско по всем фронтам.

Выбор столь важного предмета гардероба — непростая задача. Но существуют несколько лайфхаков, которые обязательно помогут найти идеальный комплект.

Как выбрать классический женский костюм?

1. Внимание к материалу