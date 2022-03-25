О трендах деловой моды в 2022 году рассказала российский дизайнер и основатель собственного бренда одежды Ольга Сказкина.
Как выбрать женский деловой костюм: советы для всех типов фигуры
Современные реалии требуют от женщины многозадачности и способности быть на высоте в самых разных ситуациях. Огромное число ролей нужно исполнять одновременно: любящая жена, заботливая мама, чуткая подруга, преуспевающий работник. Какая вещь в гардеробе может соответствовать любому случаю, подчеркивать достоинства внешности и не мешать активному образу жизни? Первое, что приходит на ум — классический костюм с актуальным фасоном.
По функциональности, универсальности и элегантности никакая одежда не сравнится с классическим костюмом. Его возможности выходят далеко за пределы офисного дресс-кода. Стоит заменить белую хлопковую рубашку на атласный топ, добавить лодочки на шпильке, и аутфит для бизнес-переговоров превращается в наряд для выхода в свет.
Избегайте искусственных материалов, но помните, что натуральная ткань — еще не ответ на все вопросы. Обращайте внимание на то, как изделие держит форму, насколько легко оно мнется. Немаловажно, чтобы все элементы комплекта были приятны на ощупь.
Часто дресс-код не допускает экспериментов с палитрой, но это не повод отказывать себе в разнообразии. Лучшее дополнение к деловому костюму — белая рубашка необычного кроя. Существует множество вариаций: защипы, объемные рукава, нетривиальная форма воротничка, декоративные пуговицы. Продуманный акцент сделает образ свежим, интересным, не нарушая строгости стиля.
3. Широкие брюки
Прошедшие показы в рамках Недели моды в Милане недвусмысленно продемонстрировали: свободные брюки — главный тренд 2022 года. Но выбрать именно такой низ делового костюма стоит не только ради соответствия моде. Широкие брюки скрывают несовершенства, визуально удлиняют ноги, приближают фигуру к силуэту песочных часов, а главное — придают походке динамичность, из-за которой весь образ излучает уверенность и силу. К тому же, они действительно удобны, потому что не сковывают движения.
Однотонные образы всегда смотрятся дорого. Если дресс-код не всегда требует черного, определитесь с цветом, который вам нравится. Если в дополнение выбранный оттенок эффектно подчеркивает лицо, освежает кожу, сочетается с прической — замечательно. Последний штрих — пара лоферов в тон. И совершенный образ готов!
Если широкие брюки — не ваш вариант, то лаконичный, законченный и в высшей степени современный образ можно создать, выбрав пиджак oversize. Такие модели сочетаются, например, с джинсами, кожаными штанами, юбками плиссе.