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Как выбрать женский деловой костюм: советы для всех типов фигуры

Krasotka.ee
Как выбрать женский деловой костюм: советы для всех типов фигуры
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Женщина в деловом костюме. Иллюстративное фото
Женщина в деловом костюме. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

О трендах деловой моды в 2022 году рассказала российский дизайнер и основатель собственного бренда одежды Ольга Сказкина.

Современные реалии требуют от женщины многозадачности и способности быть на высоте в самых разных ситуациях. Огромное число ролей нужно исполнять одновременно: любящая жена, заботливая мама, чуткая подруга, преуспевающий работник. Какая вещь в гардеробе может соответствовать любому случаю, подчеркивать достоинства внешности и не мешать активному образу жизни? Первое, что приходит на ум — классический костюм с актуальным фасоном.

Все или ничего

По функциональности, универсальности и элегантности никакая одежда не сравнится с классическим костюмом. Его возможности выходят далеко за пределы офисного дресс-кода. Стоит заменить белую хлопковую рубашку на атласный топ, добавить лодочки на шпильке, и аутфит для бизнес-переговоров превращается в наряд для выхода в свет.

Если ткань отличается высоким качеством, лекала соответствуют фигуре, а фасон, подходящий как для работы, так и вечерних мероприятий, не выглядит скучным и старомодным, то это победа. Проблемы «нечего надеть» больше не существует. Однако неудачный деловой костюм — это фиаско по всем фронтам.
Выбор столь важного предмета гардероба — непростая задача. Но существуют несколько лайфхаков, которые обязательно помогут найти идеальный комплект.
 
Как выбрать классический женский костюм?
 
1. Внимание к материалу
 

Избегайте искусственных материалов, но помните, что натуральная ткань — еще не ответ на все вопросы. Обращайте внимание на то, как изделие держит форму, насколько легко оно мнется. Немаловажно, чтобы все элементы комплекта были приятны на ощупь.

Непревзойденный материал для деловых костюмов — шерсть: более плотная для зимних вариантов, тонкая для демисезонных и даже летних. Способность сохранять тепло и притом дышать делает шерсть самой здоровой тканью в плане терморегуляции. Хорошо, если в составе присутствует вискоза: она придает вещам износостойкость, благодаря ей на рукавах пиджаков реже появляются катышки. Примесь эластана обеспечит комфорт посадки, и этот же материал спасет брюки от пузырей на коленях.
 
Самое главное: даже если на этикетке указано идеальное процентное соотношение волокон, доверять нужно в первую очередь осязанию.
 
2. Креативность в рамках классики

Часто дресс-код не допускает экспериментов с палитрой, но это не повод отказывать себе в разнообразии. Лучшее дополнение к деловому костюму — белая рубашка необычного кроя. Существует множество вариаций: защипы, объемные рукава, нетривиальная форма воротничка, декоративные пуговицы. Продуманный акцент сделает образ свежим, интересным, не нарушая строгости стиля.

3. Широкие брюки

 

Прошедшие показы в рамках Недели моды в Милане недвусмысленно продемонстрировали: свободные брюки — главный тренд 2022 года. Но выбрать именно такой низ делового костюма стоит не только ради соответствия моде. Широкие брюки скрывают несовершенства, визуально удлиняют ноги, приближают фигуру к силуэту песочных часов, а главное — придают походке динамичность, из-за которой весь образ излучает уверенность и силу. К тому же, они действительно удобны, потому что не сковывают движения.

4. Монолук

Однотонные образы всегда смотрятся дорого. Если дресс-код не всегда требует черного, определитесь с цветом, который вам нравится. Если в дополнение выбранный оттенок эффектно подчеркивает лицо, освежает кожу, сочетается с прической — замечательно. Последний штрих — пара лоферов в тон. И совершенный образ готов!

5. Пиджак oversize

Если широкие брюки — не ваш вариант, то лаконичный, законченный и в высшей степени современный образ можно создать, выбрав пиджак oversize. Такие модели сочетаются, например, с джинсами, кожаными штанами, юбками плиссе.

В текущих реалиях пиджак oversize логично иметь в гардеробе, даже если деловые костюмы там отсутствуют как класс. Когда вы в спешке собираетесь на работу и не успеваете продумать образ, свободный, удлиненный пиджак и белая майка спасут ситуацию.
 
Но важно понимать, что oversize — это, прежде всего, специфический свободный крой. Некоторые модницы умудряются просто купить вещь на два размера больше и выглядеть в ней органично, но такие случаи — скорей исключение, чем правило. Чаще предмет гардероба «с чужого плеча» просто не садится на фигуру. Пиджак oversize должен быть сшит с расчетом на ваш размер — тогда вы добьетесь и небрежного шика, и удобства при движении.
 
Подбор костюма в зависимости от особенностей фигуры
 
 
1. Силуэт песочных часов можно подчеркнуть V-образным вырезом жакета, а создать — с помощью объемного ворота и/или оборки. Однако следует упомянуть, что нарочитый акцент на талии не в тренде, а с декоративными элементами нужно проявлять предельную осторожность, чтобы не утяжелить образ. Брюки с высокой посадкой — вот что ненавязчиво подчеркнет гармоничные пропорции фигуры.
 
2. Удлиненный пиджак — идеальный вариант для того, чтобы компенсировать излишнюю ширину бедер. Свободные брюки также работают на то, чтобы не привлекать внимание к проблемной зоне. Даже при небольшом росте правильно подобранный oversize будет смотреться выигрышно, но в таком случае разумней отдавать предпочтение зауженным или облегающим брюкам.
 
3. Если верхняя часть фигуры заметно шире нижней, не следует выбирать пиджаки с широкими лацканами, зато касаемо накладных карманов и других акцентов на уровне бедер можно ни в чем себе не отказывать. Для того чтобы наверняка уравновесить пропорции, на помощь опять приходит хит подиумов — широкие брюки.
 
4. Примерку разумней начинать с верхней части костюма. Если пиджак не сел, никакие брюки или юбка не спасут положение.
 
Хорошо подобранный костюм-тройка позволит быть в тренде и всегда выглядеть стильно. Главное — учитывать модные тенденции, свой тип фигуры и особенности внешности, и тогда вы сможете собрать элегантный и актуальный лук для любой ситуации.
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