Люди, которые говорят эти слова, находятся в депрессии: проверьте себя и близких
Wday.ru рассказывает, на какие слова нужно обратить внимание, если твои знакомые и близкие их произносят.
Согласно отчету Всемирного экономического форума, более 250 миллионов человек во всем мире мучаются от этого заболевания. Клиническая депрессия — это серьезная болезнь, из-за которой человек чувствует себя унылым и опустошенным почти все время, не проявляет ни к чему интереса, страдает от бессонницы и потери аппетита.
Распознать депрессию у друга или родственника не так просто, как может показаться. Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Psychological Science, раскрывает один из способов, который может помочь распознать потенциальную депрессию в любимом человеке: нужно обращать внимание на слова, которые он использует в повседневной речи, сообщаетВestlifeonline.
Исследователи провели анализ текстов на 63 интернет-форумах с количеством участников, превышающем 64 тысячи, и обнаружили, что страдающие от депрессии люди часто используют так называемые абсолютные выражения: «ничто», «никогда», «каждый» и «все». У них черно-белый взгляд на окружающий мир, что проявляется в манере говорить. По сравнению с 19 различными контрольными форумами (например, Mumsnet и StudentRoom) на форумах, где обсуждается тревожность и депрессия, абсолютной лексики в два раза больше. Даже на форумах для тех, кто чувствует, что справился с депрессией, упомянутых слов гораздо больше, чем на других сайтах.
Неудивительно, что страдающие от депрессии используют много таких отрицательных прилагательных и наречий, как «одинокий», «печально», «грустно», «несчастный». Интересно то, что они используют гораздо больше личных местоимений в первом лице единственном числе: «я», «мне», «сам», что, возможно, отражают, насколько одинокими они чувствуют себя в этом мире. Эти местоимения, показывающие, что люди с депрессией больше сфокусированы на себе и меньше связаны с другими, более надежны для выявления болезни, чем негативные эмоциональные слова.
Подобные исследования особенно ценны для родителей подростков, которые, как известно, не любят распространяться о своем эмоциональном благополучии.
Не всегда эти слова сигнализируют о депрессии, может, просто привычка такая у человека — все время повторять «кошмар» да «ужас». О депрессии говорит другое: ему ничего не хочется. Даже то, что радовало раньше, больше не волнует или вызывает минимальные эмоции — вместо криков от восторга лишь слабая улыбка и за этим сразу уход в себя. Первая ошибка знакомых и близких в данном случае — советы из серии взять себя в руки или забить на все. Такие формулировки — на самом деле отсутствие реального сочувствия. Лучше всего побыть вместе с ними в этом их депрессивном состоянии, разделить с ними их печаль, избавить их от одиночества, ведь именно оно — главная причина депрессии.