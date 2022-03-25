Люди, которые говорят эти слова, находятся в депрессии: проверьте себя и близких

Не всегда эти слова сигнализируют о депрессии, может, просто привычка такая у человека — все время повторять «кошмар» да «ужас». О депрессии говорит другое: ему ничего не хочется. Даже то, что радовало раньше, больше не волнует или вызывает минимальные эмоции — вместо криков от восторга лишь слабая улыбка и за этим сразу уход в себя. Первая ошибка знакомых и близких в данном случае — советы из серии взять себя в руки или забить на все. Такие формулировки — на самом деле отсутствие реального сочувствия. Лучше всего побыть вместе с ними в этом их депрессивном состоянии, разделить с ними их печаль, избавить их от одиночества, ведь именно оно — главная причина депрессии.