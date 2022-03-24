Ида Галич впервые заговорила о новых отношениях после развода

Блогер и бизнесвумен Ида Галич прошлой весной развелась с Аланом Басиевым. В начале 2020 года знаменитость подарила мужчине сына Леона.

Ида не раз признавалась, что она тяжело пережила развод. Однако сейчас звезда обрела счастье в личной жизни. Уже не первый месяц общественность обсуждает роман Галич с блогером Стасом Круглицким, который известен своим образом Саманты Новиковой.

Знаменитости вместе появлялись на светских мероприятиях, но никак не комментировали свои отношения. Сейчас Ида заявила, что ее сердце действительно занято.

«Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики», — отметила бизнесвумен изданию KP.ru.

Также два дня назад блогер посетила премьеру фильма в компании Стаса.