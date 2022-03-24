ВООБЩЕ ДОМА НЕ ГОТОВЯТ? ⟩ Сколько тратят звезды на доставку еды?

Второй день общественность с интересом изучает данные одного известного российского сервиса по доставке еды, которые утекли в Сеть. Среди клиентов этой организации оказались и многие знаменитости, не утруждающие себя готовкой. Так, рэпер Егор Крид еще до отъезда в Дубай, где он теперь является резидентом, успел за полгода потратить на заказы блюд в кафе и ресторанах около 2000 евро. А вот его коллега и бывший наставник Тимур Юнусов, он же Тимати, оказался более расточительным и «наел» на более чем 6000 евро, но, что интересно, доставку артисту осуществляли аж на восемь разных адресов.

Однако в том, что заядлые холостяки являются поклонниками блюд на вынос, нет ничего из ряда вон выходящего. Больше удивляет наличие в списке звезд с детьми, которые, судя по всему, вообще не утруждают себя готовкой дома ни себе, ни отпрыскам. Так, среди слитых данных значится имя Ксении Бородиной – за минувшие шесть месяцев ей привезли в поселок «Павловские озера» еды из ресторанов на сумму около 3000 евро. А уехавшая в Израиль Ксения Собчак заплатила сервису и того больше – 5000 евро.