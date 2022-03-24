ГОРЯЧО! ⟩ После расставания с Милохиным фигуристка Медведева занялась стрип-пластикой

22-летняя Евгения Медведева стала гораздо смелее и раскрепощеннее после участия в шоу «Ледниковый период», где она каталась в паре с Даней Милохиным. Многие подозревают, что на фигуристку повлияли не только тренировки в необычном для нее формате, но и общение с 20-летним блогером. Ходили слухи, что молодые люди даже начали встречаться, не случайно в финальном выступлении они продемонстрировали поклонникам страстный поцелуй на льду, рассказывает 7days.ru

Однако после окончания проекта пара перестала так часто видеться, казалось, чувства между ним угасли. Но, возможно, интерес Милохина к фигуристке воспылает с новой силой после того, как он увидит ее свежее видео в Telegram, уже сразившее наповал многих интернет-пользователей. В кадре Евгения демонстрирует страстный танец на полу, который она разучила на занятиях стрип-пластикой.

Медведева призналась, что последнее время посещала занятия в Москва-Сити. Эти тренировки отличаются от обычного стриптиза тем, что в процессе не нужно обнажаться – танцевать можно в облегающем комбинезоне и специальной обуви на каблуке (стрипах). Но даже в таком виде спортсменка выглядит очень эффектно, что с восторгом отметили ее подписчики.

«У меня челюсть отвисла», «Вот это страсть в глазах. Женя, что ты вытворяешь!», «Что за пожар ты устроила!», «Горячо и изящно. Вот это пластика», «Девушка созрела!», «Это просто космос! Ну красотка! Черная пантера», «Настолько сексуально, что все адекватные мысли потеряны!», «Извините, я упала, встану не скоро, челюсть поднимать не собираюсь», «Вызывайте скорую!»