Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться помощью лунницы — сильного женского оберега. Особенно актуальным это будет в понедельник — в день опасного соединения Венеры и Сатурна.
Женский гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля
Первый день может задать тон всей неделе, поэтому то, как она пройдет, будет зависеть от умения женщин справляться с трудностями. Нужно собраться с мыслями и перейти к конкретным шагам, избегая пустых обещаний.
Женщина-Овен
У прекрасных Овнов будет возможность преуспеть в любовной сфере. Женщинам этого знака необходимо заняться поисками суженого, но делать это осторожно. Самое главное в этом плане — привлечь внимание мужчины. Овнов ждет непростой период в работе и финансах, ведь события могут развиваться не так, как ожидается. Овны могут случайно утратить контроль над ситуацией. Астрологи говорят, что все это результат завышенных ожиданий. Не нужно идти на поводу у своих эмоций, и тогда неделя пройдет успешно и спокойно.
Женщина-Телец
Тельцам стоит научиться правильно общаться с токсичными людьми, чтобы защитить себя от их негативного влияния. Особую осторожность рекомендуется проявить в семейных делах. 2 апреля из-за соединения Солнца и Меркурия они рискуют оказаться втянутыми в ссоры. Неприятных личностей вокруг женщин этого знака Зодиака будет достаточно много, поэтому нужно смотреть в оба. Порядок и внимательность — главные союзники Тельцов на этой неделе. Планеты хотят, чтобы эти женщины оставили мысли о реформах и изменениях на потом, а сейчас заняли позицию наблюдателя.
В Близнецах начиная со вторник будет преобладать энергия высоких вибраций. На горизонте новые перспективы и возможности. Женщины-Близнецы будут очень привлекательны и успешны, но только не в понедельник. В первый день недели лучше быть тише воды и ниже травы. Поддержка придет Меркурия в Овне, который совершил свой переход еще на прошлой неделе. Конец марта — время, когда Близнецам стоит быть осторожнее. Если и идти на риски, то только с пятницы — с первого апрельского дня. Главное, чтобы риск был осмысленным. Удача будет рядом.
Женщина-Рак
Ракам прекрасного пола нужно как можно внимательнее наблюдать за всем происходящим вокруг. Также важно научиться распознавать энергетических вампиров и защищаться от них. На этой неделе будет много неприятных людей вокруг, так что придется быть избирательным ив общении. У женщин этого знака в жизни наступает новый этап, который подарит им новые возможности и перспективы. Несмотря на трудности, события в целом должны будут сложиться удачно. В сфере отношений возможны неурядицы, но они временны. Не нужно впадать в панику из-за легкой дисгармонии.
Женщина-Лев
Прекрасным Львам потребуется внимательно следить за своими словами и поступками: астрологи советуют женщинам этого знака держать себя в руках. Чтобы стать счастливее, Львам потребуется не приобрести что-то новое, а, в первую очередь, от чего-то избавиться. Например, от пяти вещей, которые блокируют путь к успеху и счастью. Активность и решительность — это хорошо, но очень важно не потратить много энергии на достижение какой-то одной цели. Львам нужно оставить силы на побочные дела. Астрологи советуют спокойно взвешивать свои возможности, не переоценивая себя.
Девам необходимо сейчас взять на вооружение шесть правил счастливой жизни. Они помогут этим женщинам настроиться на нужную волну и помогут получить неподдельное удовольствие от жизни. На этой неделе будет много событий, которые позитивно скажутся на личной жизни. Вероятно, Девы смогут найти мужчину мечты или наладить уже имеющиеся отношения. Не стоит забывать и о работе. Не исключено, что именно в этой сфере Девы обретут еще больший успех. Неделя будет щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений.
Женщина-Весы
Весам астрологи на рубеже марта и апреля рекомендуют проявить заботу о себе: лучше высыпаться, ходить на уходовые процедуры, покупать новую одежду и украшения. В конце недели возможен неприятный визит из-за соединения Меркурия с Солнцем. Чтобы в доме не появился враг, нужно воспользоваться лучшими оберегами и заговорами на защиту родных стен от всякого зла. Планеты и звезды требуют от Весов спокойствия. Астрологи призывают к максимальной осторожности на работе: ночные покровители не оценят новых начинаний и инициатив. Лучше не форсировать события.
Женщина-Скорпион
Заключительные дни марта лучше посвятить разбору накопившихся задач. Начало апреля, являющееся по совместительству концом этой недели, можно смело отдать сфере любви: флирту, мимолетным знакомствам, романтике. Входные идеальны для того, чтобы провести их с любимым человеком: в этом случае звезды наполнят отношения счастьем. Не исключено, что женщины-Скорпионы смогут начать новую главу своей жизни. Скорее всего, запустятся механизмы перемен и смены энергетики. Астрологи советуют поискать новые пути для решения привычных проблем.
Женщина-Стрелец
Сейчас очень благоприятный период для принятия судьбоносных решений. Возможно, для этого Стрельцам прекрасного пола придется по-новому взглянуть на свою жизнь. Это идеальный период для постановки новых задач и целей, обновления гардероба, новой прически и создания нового образа в целом. Сделав это сейчас, Стрельцы смогут рассчитывать на многообещающие результаты в любви и финансовой сфере. На пути этих женщин могут встречаться токсичные люди, поэтому лучше научиться восстанавливать энергию после неприятного общения.
Женщина-Козерог
Несмотря на то, что ночные светила сейчас не в самой лучшей позиции, Водолеям удастся побороть свои темные стороны. Это удивительно важная неделя для всех женщин этого знака, поскольку на ней прекрасные Водолеи смогут осознать, каковы их слабости, проблемы. Представительницам знака стоит всеми силами беречь свое душевное спокойствие. Если захочется развлечься и отдохнуть, лучше всего выбрать для досуга шопинг или общение с подругами. Эти два дела можно смело комбинировать вместе.
Женщина-Рыбы
Рыбам необходимо активизироваться в сфере любви. Для повышения уверенности и шансов на успех в общении с мужчинами, им стоит воспользоваться женскими заговорами на привлекательность. На этой неделе ночные светила наделят Рыб жизненной силой и решительностью. Покровители склоняют к общению, поэтому астрологи советуют быть более мягкими по отношению к людям и проводить побольше времени вместе с близкими. В эти семь дней женщинам-Рыбам будет легко управлять эмоциями. Это отличный период для новых знакомств — как романтических, так и деловых.