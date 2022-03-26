Женский гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля

Первый день может задать тон всей неделе, поэтому то, как она пройдет, будет зависеть от умения женщин справляться с трудностями. Нужно собраться с мыслями и перейти к конкретным шагам, избегая пустых обещаний.

Женщина-Овен

У прекрасных Овнов будет возможность преуспеть в любовной сфере. Женщинам этого знака необходимо заняться поисками суженого, но делать это осторожно. Самое главное в этом плане — привлечь внимание мужчины. Овнов ждет непростой период в работе и финансах, ведь события могут развиваться не так, как ожидается. Овны могут случайно утратить контроль над ситуацией. Астрологи говорят, что все это результат завышенных ожиданий. Не нужно идти на поводу у своих эмоций, и тогда неделя пройдет успешно и спокойно.

Женщина-Телец

Тельцам стоит научиться правильно общаться с токсичными людьми, чтобы защитить себя от их негативного влияния. Особую осторожность рекомендуется проявить в семейных делах. 2 апреля из-за соединения Солнца и Меркурия они рискуют оказаться втянутыми в ссоры. Неприятных личностей вокруг женщин этого знака Зодиака будет достаточно много, поэтому нужно смотреть в оба. Порядок и внимательность — главные союзники Тельцов на этой неделе. Планеты хотят, чтобы эти женщины оставили мысли о реформах и изменениях на потом, а сейчас заняли позицию наблюдателя.

Женщина-Близнецы

В Близнецах начиная со вторник будет преобладать энергия высоких вибраций. На горизонте новые перспективы и возможности. Женщины-Близнецы будут очень привлекательны и успешны, но только не в понедельник. В первый день недели лучше быть тише воды и ниже травы. Поддержка придет Меркурия в Овне, который совершил свой переход еще на прошлой неделе. Конец марта — время, когда Близнецам стоит быть осторожнее. Если и идти на риски, то только с пятницы — с первого апрельского дня. Главное, чтобы риск был осмысленным. Удача будет рядом.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола нужно как можно внимательнее наблюдать за всем происходящим вокруг. Также важно научиться распознавать энергетических вампиров и защищаться от них. На этой неделе будет много неприятных людей вокруг, так что придется быть избирательным ив общении. У женщин этого знака в жизни наступает новый этап, который подарит им новые возможности и перспективы. Несмотря на трудности, события в целом должны будут сложиться удачно. В сфере отношений возможны неурядицы, но они временны. Не нужно впадать в панику из-за легкой дисгармонии.

Женщина-Лев