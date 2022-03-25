НЕПЛОХО! ⟩ Бородина показала элитный дом, где купила себе квартиру

Недвижимость в тихом и престижном районе Бородина приобрела незадолго до своего дня рождения. Таким образом ведущая сделала себе на 39-летие роскошный подарок. По слухам, за эту квартиру Ксения отдала больше 300 000 евро. Главными плюсами её планировки являются высокие потолки и вид из окна.

Пока что ведущая не может похвастаться дорогим ремонтом, ведь он еще не начат. Бородина честно признается, что пока не хочет заниматься этим вопросом. То есть некоторое время купленная дорогая недвижимость будет «стоять» без ремонта. Похоже, что Ксения торопилась с оформлением документов на квартиру только с одной целью — быстро потратить миллионы, лежащие на счетах.