Продукты, которые следует употреблять при раздражающем чувстве вздутия живота!

В следующий раз, когда это случится с вами, попробуйте следующие продукты:

Авокадо

Эти грушевидные фрукты (да, это фрукты) богаты калием. Ваше тело нуждается в калии для управления уровнем натрия, который, в свою очередь, контролирует количество воды в организме. Чем лучше работает эта система, тем меньше у вас будет отказов.

Бананы

Бананы дают «горстку» калия. Одно исследование показало, что женщины, которые ели банан перед каждым приемом пищи, отекали меньше, чем те, кто этого не делал. Эксперты считают, что они помогают успокоить газообразование в брюшной полости.

Сельдерей

Выжмите немного сельдерея, чтобы привести пищеварительную систему в движение. Сельдерей также содержит флавоноиды (небольшие растительные молекулы), которые уменьшают воспаление в организме, пишет Mixnews.lv.

Куркума

Некоторые исследования показывают, что куркума помогает уменьшить вздутие живота и регулирует пищеварение.

Мятный чай

Капсулы с мятой могут помочь расслабить мышцы пищеварительной системы. Это облегчает вздутие живота. Мятный чай может иметь такой же успокаивающий эффект.

Имбирь

Имбирь помогает пищеварению и помогает желудку быстрее опорожняться, что предотвращает вздутие живота.

Спаржа

Спаржа является хорошим источником инулина, неперевариваемой клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике и помогает вам не чувствовать вздутие живота.

Помидор

Диета, включающая помидоры, зарядит вас ликопином, антиоксидантом, который действует как противовоспалительное средство на все тело. Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия, вызывающий вздутие живота.

Кефир