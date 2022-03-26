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Клава Кока рассказала, как поддерживает идеальную красоту

Limon.ee
Клава Кока рассказала, как поддерживает идеальную красоту
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Клава Кока
Клава Кока Фото: vk.com

У 25-летней певицы Клавы Коки максимально загруженный график: репетиции, турне, выступления, съемки, но она всегда прекрасно выглядит. Своими секретами красоты артистка поделилась в интервью порталу «7дней.ru».

Она заявила, что привыкла жить с постоянной нагрузкой, но физически это мало кто осилит, а при этом еще и чтобы в гармонии.

«Но я люблю свое дело больше всего на свете, а еще я трудоголик и обожаю ставить планку все выше. Меня вдохновляет результат и мною движут большие цели. У меня хватает на все энергии, потому что я искренне тащусь от всей этой сумасшедшей движухи. Отдыхать люблю в путешествиях, предпочитаю активный и экстремальный отдых в кругу родныхх и близких людей», — рассказала Клава Кока.

Звезда также добавила, что с ее графиком ей очень сложно найти время на себя в плане ухода: «В форме помогают держаться регулярные занятия спортом, а в свободное время люблю ходить на массаж и в спа. А вообще в моей жизни нет места негативу, от этого у меня всегда есть энергия и силы».

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