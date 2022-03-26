Клава Кока рассказала, как поддерживает идеальную красоту

Она заявила, что привыкла жить с постоянной нагрузкой, но физически это мало кто осилит, а при этом еще и чтобы в гармонии.

«Но я люблю свое дело больше всего на свете, а еще я трудоголик и обожаю ставить планку все выше. Меня вдохновляет результат и мною движут большие цели. У меня хватает на все энергии, потому что я искренне тащусь от всей этой сумасшедшей движухи. Отдыхать люблю в путешествиях, предпочитаю активный и экстремальный отдых в кругу родныхх и близких людей», — рассказала Клава Кока.