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Семь привычек, которые губят ваши волосы

Krasotka.ee
Семь привычек, которые губят ваши волосы
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Сушка волос феном. Иллюстративное фото
Сушка волос феном. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вы каждый день укладываете волосы феном или постоянно сидите на диетах? Эти привычки разрушают кутикулу волоса и белковые цепочки, составляющие волосяное волокно, пишет «Домашний Очаг».

1. Вы моете и укладываете волосы феном каждый день

Ежедневное мытье и укладка волос травмируют волос по всей длине. Связано это с негативным действием щелочи, содержащейся в шампунях (поверхностно-активных веществ) и высокой температуры фена. Однако такой уход является вынужденной мерой при высокой сальности кожи головы и тонких волосах — в обратном случае волосы быстро теряют хороший внешний вид.

Как правильно? Оптимальная частота мытья головы и укладок — 3 раза в неделю. Если вы делаете это чаще, стоит пользоваться шампунем для частого применения с мягкой моющей основой. Мойте голову правильно: шампунь наносится на кожу головы, а не на волосы, а сами их промывают стекающей пеной, причем желательно под струей воды, одновременно расправляя их пальцами, а не спутывая. После мытья обязательным является использование масок и бальзамов для нейтрализации щелочной реакции, оставшейся после применения шампуня. Хотя бы 2−3 раза в неделю наносите по длине волос несмываемые ампулы и сыворотки. Во время укладки применяйте специальные спреи, которые облегчают расчесывание волос и обладают эффектом термозащиты, то есть сводят к минимум вред от горячего воздуха фена. Кроме того, в горячем режиме лучше подсушивать мокрые волосы, а досушивать уже с помощью холодного воздуха.

2. Вы слишком часто красите волосы

Допустимым считается окрашивание волос 1 раз в 4−5 недель. При этом окрашиваются корни волос, а длина волос обычно тонируется. Кардинальное изменение цвета (осветление, уменьшение тона волос на несколько уровней) вообще может выполняться крайне редко — например, раз в год, поскольку данные манипуляции могут привести к обламыванию волос у корней.

Как правильно? Меньшим повреждающим действием на стержень волоса обладают тонирующие краски, а также краски второго уровня с низким содержанием перекиси и не содержащие аммиака. Однако если вам все-таки приходится использовать краски с высоким содержанием оксидов и аммиака, вы осветляете, обесцвечиваете волосы, помните, что уже в ежедневном уходе нужно применять средства интенсивного действия для очень сухих, поврежденных волос, а применение масок и ампул является постоянной регулярной основой. В последнее время распространено окрашивание волос, основанное не на химических реакциях в стержне волоса, а на физическом взаимодействии — эффект таких красителей основан в разнице электрических зарядов стержня волоса и красителя и их электростатическом притяжении (ламинирование). Повреждения волос при таком способе окрашивания не происходит, наоборот волос покрывается дополнительной защитной пленкой.

3. Вы постоянно сидите на диетах

Стержень волоса на 80% состоит из белка, поэтому наш рацион должен содержать достаточное его количество для того, чтобы фолликул волос не испытывал нехватки этого строительного материала. Предпочтительными являются белки именно животного происхождения — они содержат незаменимые аминокислоты, не синтезируемые в организме. Именно поэтому распространенное в настоящее время вегетарианство является наиболее неблагоприятным для волос. Хотя любая низкокалорийная диета приводит к нарушению снабжения волоса необходимой энергией.

Как правильно? Мясо и рыба должны быть обязательно включены в каждодневное питание. Фрукты и овощи будут способствовать профилактике гиповитаминозов, а орехи, сухофрукты и крупы — микроэлементных нарушений. Полезны волосам и коже головы и полиненасыщенные жирные кислоты: в большом количестве они содержатся в рыбьем жире. Рекомендуется профилактически принимать поливитаминные комплексы, содержащие большие дозы витаминов группы В, аминокислоты цистеин и дрожжи. Это поможет во многих случаях предотвратить выпадение волос или снизить его интенсивность.

4. Вы много времени проводите в помещениях с кондиционером

Кондиционеры снижают влажность воздуха, что может привести к увеличению сухости самих волос и кожи головы.

Как правильно? Пользуйтесь увлажняющими спреями, которые нужно наносить по длине волос.

5. В отпуске вы не задумываетесь о защите волос

Волосы летом теряют влагу, повышается ломкость, а купание в соленой воде приводит к дополнительному обезвоживанию волос. Кроме этого, доказано, что пребывание на солнце не только приводит к повреждению стержней волос, но и способно спровоцировать их выпадение.

Как правильно? Когда едете на море, пользуйтесь спреями и масками с УФ-фильтрами для защиты волос и кожи головы от негативного воздействия ультрафиолета. Наиболее подвержены сухости светлые и окрашенные волосы, особенно страдают кончики волос. В конце сезона кончики желательно состригать. Если этим летом вы не задумывались о защите волос, обязательно пользуйтесь средствами (шампунями, ампулами, масками и бальзамами) с увлажняющими компонентами — ищите в составе масла, эмульсии из жиров и воды, церамиды, силиконы, антиоксиданты. Кроме этого, желательно пройти курс восстановления волос с помощью сывороток и лосьонов с кератином и аминокислотами.

6. Вы не ухаживаете за волосами осенью и зимой

Волосы не лучшим образом реагируют на постоянное ношение головных уборов. Теплые головные уборы способствуют компенсаторному повышению сальности, в то время как переохлаждение головы тоже не является полезным — может приводить к спазму капилляров. Зимой повышается чувствительность скальпа, обостряются дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, псориаз. Волосы под шапкой быстро теряют внешний вид, быстрее пачкаются. Вообще зимой обычно усугубляется состояние смешанного типа волос — кожа становится более жирная, а стержень более сухой.

Как правильно? Мойте голову мягкими шампунями, но их очищающее действие необходимо дополнять применением очищающих масок и лосьонов, тоников для кожи головы. Вообще, применение лосьонов и тоников для кожи головы должно входить в комплекс ежедневного ухода за жирной кожей. Их действие можно сравнить с применением лосьонов и тоников для кожи лица. Находясь на поверхности кожи головы в течение достаточно длительного времени после нанесения, активные ингредиенты способствуют поддержанию баланса микрофлоры кожи головы, обладают противовоспалительным действием, регулирует секрецию сала, а также обычно содержат ряд питательных компонентов. Больше о том, как ухаживать за волосами осенью.

7. Вы курите и злоупотребляете алкоголем

Доказано токсическое действие курения на работу волосяных фолликулов. У курильщиков выпадение волос идет более активно, кроме этого считается, что усугубляются и генетические формы потери волос. А злоупотребление алкоголем является токсичным как для волос, так и всего организма в целом.

Как правильно? Бросайте курить! Употребление алкоголя в умеренных дозах (например, бокал красного вина) волосам не вредит — вспомним о высоком содержании антиоксидантов в виноградных косточках.

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