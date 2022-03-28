Семь привычек, которые губят ваши волосы

1. Вы моете и укладываете волосы феном каждый день

Ежедневное мытье и укладка волос травмируют волос по всей длине. Связано это с негативным действием щелочи, содержащейся в шампунях (поверхностно-активных веществ) и высокой температуры фена. Однако такой уход является вынужденной мерой при высокой сальности кожи головы и тонких волосах — в обратном случае волосы быстро теряют хороший внешний вид.

Как правильно? Оптимальная частота мытья головы и укладок — 3 раза в неделю. Если вы делаете это чаще, стоит пользоваться шампунем для частого применения с мягкой моющей основой. Мойте голову правильно: шампунь наносится на кожу головы, а не на волосы, а сами их промывают стекающей пеной, причем желательно под струей воды, одновременно расправляя их пальцами, а не спутывая. После мытья обязательным является использование масок и бальзамов для нейтрализации щелочной реакции, оставшейся после применения шампуня. Хотя бы 2−3 раза в неделю наносите по длине волос несмываемые ампулы и сыворотки. Во время укладки применяйте специальные спреи, которые облегчают расчесывание волос и обладают эффектом термозащиты, то есть сводят к минимум вред от горячего воздуха фена. Кроме того, в горячем режиме лучше подсушивать мокрые волосы, а досушивать уже с помощью холодного воздуха.

2. Вы слишком часто красите волосы

Допустимым считается окрашивание волос 1 раз в 4−5 недель. При этом окрашиваются корни волос, а длина волос обычно тонируется. Кардинальное изменение цвета (осветление, уменьшение тона волос на несколько уровней) вообще может выполняться крайне редко — например, раз в год, поскольку данные манипуляции могут привести к обламыванию волос у корней.

Как правильно? Меньшим повреждающим действием на стержень волоса обладают тонирующие краски, а также краски второго уровня с низким содержанием перекиси и не содержащие аммиака. Однако если вам все-таки приходится использовать краски с высоким содержанием оксидов и аммиака, вы осветляете, обесцвечиваете волосы, помните, что уже в ежедневном уходе нужно применять средства интенсивного действия для очень сухих, поврежденных волос, а применение масок и ампул является постоянной регулярной основой. В последнее время распространено окрашивание волос, основанное не на химических реакциях в стержне волоса, а на физическом взаимодействии — эффект таких красителей основан в разнице электрических зарядов стержня волоса и красителя и их электростатическом притяжении (ламинирование). Повреждения волос при таком способе окрашивания не происходит, наоборот волос покрывается дополнительной защитной пленкой.

3. Вы постоянно сидите на диетах