Еда от морщин: продукты, которые заменят кремы и инъекции

Доказано: грамотно составленный рацион поможет тебе сэкономить на ботоксе! Какой бы диеты вы ни придерживались, включите в рацион эти продукты: калорий они вам не прибавят, а состояние кожи улучшат и морщины предотвратят!

Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Рыба и растительные масла

Чтобы морщины как можно дольше были для вас просто страшным словом, в вашем рационе должны присутствовать две самые важные полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. Без них никуда! Хотя бы раз в неделю ешьте рыбу — скумбрию, лосось, тунца, сардины или треску. Из продуктов растительного происхождения полезны тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.

Орехи

Коэнзим Q10 и витамин Е — вещества, которые ускоряют процессы регенерации и питания клеток кожи. Теперь понятно, почему они часто встречаются в составе антивозрастных продуктов. Можете, конечно, купить крем, а можете начать есть... орехи! Специалисты называют орехи продуктом вечной молодости, поскольку они содержат и коэнзим Q10, и витамин Е. Правда, орехи очень калорийны, поэтому слишком увлекаться ими все же не стоит. Для кожи лица вполне хватит 50 г миндаля, кешью, фундука или грецких орехов три раза в неделю.

Зелень и цитрусовые

Коллаген — белок, синтезируемый клетками кожи, отвечающий за ее упругость и эластичность. В молодости поддерживать кожу упругой довольно просто: разрушающиеся коллагеновые волокна быстро замещаются новыми. А вот с возрастом этот процесс происходит гораздо медленнее. Как следствие — дряблость кожи и появление морщин. Так что больше коллагена! А лучший стимулятор коллагена — это витамин С. Где его взять, вы наверняка знаете, но на всякий случай напомним: цитрусовые, киви, шиповник, черная смородина, красный перец, облепиха и петрушка — чемпионы по содержания витамина С.

Красные и оранжевые овощи и фрукты