Смотрите, какие наряды для красной дорожки самой главной церемонии в киноиндустрии выбрали Кристен Стюарт, Николь Кидман, Пенелопа Крус и многие другие звезды Голливуда, пишет Сегодня.
Роскошная Кидман, мини-шорты Стюарт и поддержка Украины: лучшие образы с красной дорожки «Оскара-2022»
В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премий «Оскар». Традиционно вручение золотых статуэток прошло в театре «Долби» на бульваре Hollywood.
Мы с нетерпением ждали красной дорожки события, чтобы рассмотреть эффектные выходы голливудских знаменитостей.
Тема войны, которую развязала Россия, не прошла и мимо красной дорожки «Оскара». Так, многие знаменитости надели синюю ленточку с надписью With Refugees, чтобы поддержать украинцев, которым пришлось покинуть свои дома.
Одной из первых на красную дорожку церемонии прибыла актриса Джейми Ли Кертис. Для события она выбрала платье Stella McCartney, а знаковым украшением была синяя ленточка, повязанная на пальце вместо кольца.
Словно розовая ваниль выгуляла наряд от любимого дизайнера Кейт Миддлтон Jenny Peckham беременная Ники Хилтон.
В винтажном красном платье Christian Lacroix позировала фотографам Кирстен Данст.
Королевой же вечера стала роскошная Николь Кидман. Безусловно, в этом году актриса победила в битве за лучший наряд на красной дорожке. Для мероприятия Николь выбрала кутюрное платье Armani Privé серо-голубого оттенка.
Зендая выбрала образ от Oscar de la Renta. Ее образ очень напомнил культовый выход Шэрон Стоун в юбке Saint Laurent, которую та дополнила рубашкой мужа.
Люпита Нионго, в прямом смысле слова, блистала в Prada.
Сложно представить, кому бы подошло это платье Gucci. Но, как ни странно, на Джессике Честейн оно выглядело довольно таки лаконично, хотя немного она и напоминала русалку.
Лили Джеймс, которая сыграла Памелу Андерсон в сериале «Пэм и Томми», выбрала для церемонии платье Versace в стиле 2000-х.
Одной из самых милых звезд на красной дорожке стала собачка-блогер Тика. На мероприятии она появилась в платье нью-йоркского бренда Jade and Coral.
Мэгги Джилленхол выбрала невероятное платье Schiaparelli. Хотя модные критики уже поют ей дифирамбы, обыватели все еще сомневаются, что делает наряд самым спорным на церемонии в этом году.
Джада Пинкетт-Смит прошлась по красной дорожке в кутюрном платье Jean Paul Gaultier by Glenn Martens. Размах наряда уже вызвал улыбку у многих СМИ. Журналисты шутили, что под юбкой Джада могла спокойно провести на церемонию несколько человек.
Самым же скандальным образом церемонии стало появление Кристен Стюарт в Chanel. Актриса выбрала для мероприятия с традиционным дресс-кодом black tie – мини-шорты.
Наконец-то молодое поколение встряхнуло красную дорожку!
— так прокомментировала выход звезды модный критик The New York Times Ванесса Фридман.