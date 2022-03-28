Роскошная Кидман, мини-шорты Стюарт и поддержка Украины: лучшие образы с красной дорожки «Оскара-2022»

В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения премий «Оскар». Традиционно вручение золотых статуэток прошло в театре «Долби» на бульваре Hollywood.

Мы с нетерпением ждали красной дорожки события, чтобы рассмотреть эффектные выходы голливудских знаменитостей.

Тема войны, которую развязала Россия, не прошла и мимо красной дорожки «Оскара». Так, многие знаменитости надели синюю ленточку с надписью With Refugees, чтобы поддержать украинцев, которым пришлось покинуть свои дома.

Одной из первых на красную дорожку церемонии прибыла актриса Джейми Ли Кертис. Для события она выбрала платье Stella McCartney, а знаковым украшением была синяя ленточка, повязанная на пальце вместо кольца.

Джейми Ли Кертис Фото: Eric Gaillard

Словно розовая ваниль выгуляла наряд от любимого дизайнера Кейт Миддлтон Jenny Peckham беременная Ники Хилтон.

Ники Хилтон Фото: DAVID SWANSON

В винтажном красном платье Christian Lacroix позировала фотографам Кирстен Данст.

Кирстен Данст Фото: Mike Coppola

Королевой же вечера стала роскошная Николь Кидман. Безусловно, в этом году актриса победила в битве за лучший наряд на красной дорожке. Для мероприятия Николь выбрала кутюрное платье Armani Privé серо-голубого оттенка.

Николь Кидман Фото: Mike Coppola

Зендая выбрала образ от Oscar de la Renta. Ее образ очень напомнил культовый выход Шэрон Стоун в юбке Saint Laurent, которую та дополнила рубашкой мужа.

Зендая Фото: DAVID SWANSON

Люпита Нионго, в прямом смысле слова, блистала в Prada.

Люпита Нионго Фото: David Livingston

Сложно представить, кому бы подошло это платье Gucci. Но, как ни странно, на Джессике Честейн оно выглядело довольно таки лаконично, хотя немного она и напоминала русалку.

Джессика Честейн Фото: DAVID SWANSON

Лили Джеймс, которая сыграла Памелу Андерсон в сериале «Пэм и Томми», выбрала для церемонии платье Versace в стиле 2000-х.

Лили Джеймс Фото: DAVID SWANSON

Одной из самых милых звезд на красной дорожке стала собачка-блогер Тика. На мероприятии она появилась в платье нью-йоркского бренда Jade and Coral.

Мэгги Джилленхол выбрала невероятное платье Schiaparelli. Хотя модные критики уже поют ей дифирамбы, обыватели все еще сомневаются, что делает наряд самым спорным на церемонии в этом году.

Мэгги Джилленхол Фото: DAVID SWANSON

Джада Пинкетт-Смит прошлась по красной дорожке в кутюрном платье Jean Paul Gaultier by Glenn Martens. Размах наряда уже вызвал улыбку у многих СМИ. Журналисты шутили, что под юбкой Джада могла спокойно провести на церемонию несколько человек.

Джада Пинкетт-Смит Фото: DAVID SWANSON

Самым же скандальным образом церемонии стало появление Кристен Стюарт в Chanel. Актриса выбрала для мероприятия с традиционным дресс-кодом black tie – мини-шорты.

Кристен Стюарт Фото: Michael Baker

Наконец-то молодое поколение встряхнуло красную дорожку!